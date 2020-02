Gyurcsány kormányzása idején a duplájára emelkedett a villamos energia ára

Belföld

MTI ,

Gyurcsány Ferenc kormányzása idején a duplájára emelkedett a villamos energia ára, miközben a saját cégének kedvezményt adott az áram árából – mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.

A fideszes politikus hangsúlyozta: amikor Gyurcsány Ferenc volt hatalmon, 15-ször emelték a rezsi árát, ugyanakkor a saját cégének, a Magyaróvári Timföldgyárnak hatóságilag biztosított áramvásárlási kedvezményt.

Ezzel Gyurcsány Ferenc évente 1-2 milliárd forinttal növelte a saját cége bevételét és ugyanennyi veszteséget okozott a Magyar Villamos Műveknek. A hiányt pedig “a magyar embereknek kellett kifizetni sorozatos rezsiemelések formájában” – mondta Böröcz László.

A politikus kitért arra is: Gyurcsány Ferenc a 90-es években zajlott “rablóprivatizáció alatt több állami gyárhoz is hozzájutott áron alul”. Ilyen volt a Magyaróvári Timföldgyár is, amelyet szocialista befolyással bíró anyósa segítségével szerzett meg. Apró Piroska – aki akkoriban lett a Magyar Hitelbank igazgatótanácsának tagja – intézte el Gyurcsány Ferencnek, hogy 700 millió forintos állami hitelt kapjon egy állami vállalat megvásárlásához, úgy, hogy ehhez mindössze 5 millió forint saját tőkével rendelkezett – mondta Böröcz László.

A fideszes képviselő szerint Gyurcsány Ferenc 2009-es bukása után “minden jó érzésű ember arra számított”, hogy ámokfutása után önkritikát gyakorol, és szakmát vált.

“Mi se gondoltuk, hogy 2020-ban Gyurcsány Ferenc lesz újra a baloldal vezére, ő irányítja majd újra a baloldali pártokat, értékeli a baloldali pártok tevékenységét” – fogalmazott.