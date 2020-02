Három felmérés alapján is fölényesen vezet a Fidesz

Belföld

Lokál ,

A Fidesz visszaszerezte a korábban elbizonytalanodott támogatóinak jelentős részét, míg továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt – derült ki a Medián legfrissebb felméréséből. E szerint, ha most lennének a választások, akkor az MSZP épphogy bekerülne a parlamentbe – számol be a Ripost.

Erősödéssel nyitotta a Fidesz–KDNP az évet – erre mutatott rá a Medián legfrissebb felmérése, amelyet a Hvg.hu közölt. Ennek eredménye szerint a kormánypártok 55 százalékon állnak a választani tudó biztos szavazóknál. Ugyanebben a körben a DK a legerősebb ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíciót 13 százalék támogatja.

A Gyurcsány-párttól valamelyest lemaradva a Jobbik található 11 százalékkal, míg a Momentummal hét, az MSZP-vel pedig hat százalék szimpatizál a választani tudó biztos szavazóknál. Az LMP jelenleg az ötszázalékos bejutási küszöb közelében, négy százalékon áll, a többi párt még tőlük is jelentősen lemaradt a népszerűségi versenyben. Hasonló a helyzet a teljes népességnél is, itt a kormánypártokat minden negyedik válaszadó támogatja, míg a DK-t kilenc százalék.

Ugyanitt a Jobbik nyolc, a Momentum hat, az MSZP öt, az LMP pedig négy százalékon áll.

Hasonló megállapításra jutott a Závecz Research Intézet is, amely a napokban közölte február közepén felvett kutatásának eredményeit. A közvélemény-kutató cég felmérése szerint a biztos pártválasztók csoportjában a Fidesznek 51 százalékos támogatottsága van, az előnye tetemes. A Demokratikus Koalíció ebben a politikailag aktív körben 14 százalékot ért el, míg a Jobbik és a Momentum szoros versenyben van a harmadik helyért 10, illetve kilenc százalékkal. Az MSZP-t az elkötelezett szavazók hét százaléka támogatja, az LMP ugyanitt két százalékon áll. Az intézet felmérése a teljes népességnél is arra mutatott rá, hogy a Fidesz javított januárhoz képest, mert ebben a körben 29-ről 31 százalékra erősödött február­ra. Ugyanitt a Jobbik támogatottsága hatról hét százalékra változott, míg a DK őrzi kilenc-, a Momentum pedig a hatszázalékos népszerűségét.

A Nézőpont Intézet legutóbb január végén közölte közvélemény-kutatásának eredményeit, amely szerint a biztos szavazó pártválasztók 50 százaléka szavazna a Fidesz–KDNP országos listájára. Ugyanitt a Momentum Mozgalmat 13 százalékon mérték, míg a felmérés szerint a Jobbik és a Demokratikus Koalíció (DK) fej fej mellett áll, 10-10 százalékkal. Az MSZP–Párbeszéd-szövetség (öt százalék) szavazótáborának mérete alapján nem tudná átlépni a két párt közös listaállítása esetén érvényes 10 százalékos küszöböt.

Az LMP támogatottsága ugyanitt négy százalék – írja a Ripost.