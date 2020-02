Hatalmas siker a premieren

Extra

Lokál ,

Ki gondolta volna még 1973-ban, amikor először vitték színpadra Adamis Anna és Presser Gábor szerzők művét, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical előadást, hogy 2020-ban is szűnni nem akaró tapssal fogják ünnepelni ezeket a kiváló, korszakokon is átívelő, közkedvelt dalokat?

A siker akkor is, most is borítékolva volt: 1973-ban a Vígszínházban tombolt a közönség a Márton László rendezésével színpadra állított bemutató után, idén februárban pedig a Budapesti Showszínház és a Dunakeszi Szimfonikusok műsorán, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról szimfonikus szuperkoncertjén vált ünneplő tömeggé a teltházas bemutató közönsége.

A remekül összeállított showkoncerten az eredeti művel azonos sorrendben csendültek fel szimfonikus átiratban az előadás slágerei, olyan ismert LGT slágerekkel kiegészítve, mint például az Embertelen dal, az Elfelejtett szó vagy az Álomarcú lány.

Vágó Bernadett, Polyák Rita, Kovács Beáta, Veréb Tamás, Csengeri Attila és Kósa Zsolt szólisták mellé Lelkes Reny és zenekara is csatlakozott, így a szimfonikusokkal, a Showszínház tánckarával és a Rita Sound kórusával együtt közel ötven művész szórakoztatta és varázsolta el a vegyes korosztályt képviselő közönséget.

Tóth Ádám az előadás rendezője boldogan nyilatkozott a premiert követően, elmondása szerint: “Nem számítottunk ekkora sikerre, bár nyilván a zene szeretete és a dalok iránti tisztelet miatt különlegesen magas minőségi elvárásokat támasztottunk magukkal szemben is, így biztosan a közönség is megérezhette, hogy itt most valami más történik, mint egy sima, hétköznapi koncert. Már amennyiben létezik sima, hétköznapi koncert.”

Miután az első előadásra már elfogytak a jegyek, március 25-én ismétlés lesz a RAM COLOSSEUMBAN, ahol újra látható lesz a Képzelt riport szimfonikus koncert!