Hímezd körbe a Szent Koronát!

Napjainkban virágkorát éli a kézimunkázás, országszerte találni remekműveket hímző leányokat és asszonyokat. Őket szólítják meg most egy friss felhívással, melynek célja, hogy minél többen hímezzék körbe a Szent Koronát. A kézimunkához a szervezők sablonokat biztosítanak, 2020 Pünkösdjéig várják a beérkezett pályaműveket, a legszebbeket pedig az egész ország láthatja majd.

A Szeleczky Zita művésznő szellemiségét tükröző Hímezz magyarra program ötletgazdája Szöőr Anna azért intézett újabb felhívást mind a Történelmi Magyarország területén, mind a diaszpórában élő magyarsághoz, mert amikor a mezőkövesdi Árvai Erzsébet, szakmai vezetővel együtt kiírták a Házi áldás hímzőpályázatot, nagyon sok szép kézimunka került elő a nagymama fiókjából, de igen kevés új született. Ezért az idén február 12-re tervezett kiállítás elsősorban a hagyományőrzés szellemében jön létre az OTP Galériában.

„Célunk a hagyományápolás is a hagyományőrzés mellett. Ahhoz, hogy a népkultúra fennmaradjon, sőt akár fejlődni is tudjon a XXI. században, kellenek a ma is lelkesen hímző leányok és asszonyok. De nem csak a lokálpatriotizmust erősítő hímzés motívumokat, hanem a nemzeti összetartozásunk más jelképeit is szeretnénk népszerűsíteni a programjainkkal a Nemzeti összetartozás évében. Ezért Valastyán Pál Szent Korona kutatóval együtt arra gondoltunk, hogy egy géppel elkészített Szent Korona sablon, különböző tájjellegű motívumokkal való körbehímzésével a kegytárgyat övező izgalmas legendákat is feleleveníthetik a hímzés iránt érdeklődők a kézműves foglalatosság közben”- nyilatkozta Szöőr Anna, a program ötletgazdája, aki szívesen népszerűsíti e terv mintájaként a mezőkövesdi Házasságkötő terem körbehímzett matyó címerét, mint a kisváros egyik népszerű látványosságát.

„A Szent Korona, bár mindenkinek egy kicsit más jelent, mégis minden magyar számára pozitív üzenetet hordoz. Kevés olyan dolog van, amiben mi magyarok egyet tudunk érteni, de Szent Korona tisztelete e kevés dolgok egyike. Ha van legalább egy olyan dolog, amiről egyformán gondolkodunk az már lehet alapja a párbeszédnek. A közös értékrend, a közös kultúra alapja lehet az egységes nemzetnek. Annyi minden más mellett ezen dolgoknak is szimbóluma a Szent Korona. Előadásaim során, – szerte az országban és a határon túl – azt tapasztalom, hogy izgalmas történetek keltik fel igazából a Korona iránti érdeklődést. Éppen ezért, mindig vigyázva a magas szakmai színvonalra, arra törekszem, hogy minél több hallgatóm számára tegyem érdekessé a nemzeti összetartozás jelképét, a Magyar Szent Koronát” – nyilatkozta Valastyán Pál Szent Korona kutató.

„Több népi iparművész furcsállta az elképzelésünket, mivel a körbehímzendő Szent Korona sablon géppel készül el. Ízlés dolga, hogy ezt elfogadják-e a programra jelentkezőink, de a mezőkövesdi matyó címert látva úgy érzem, hogy igen nemes célt szolgálunk azáltal, hogy egyszerre erősítjük meg a lokálpatriotizmust ösztönző népkultúra iránti szeretetet és a hazafias érzelmeket a Történelmi Magyarország helyi közösségeiben, valamint a világ magyar intézeteiben” – fogalmazza meg a program küldetését Árvai Erzsébet, szakmai vezető.

A „Hímezd körbe a Szent Koronát” c. felhívást – amely a „Hímezz magyarra!” Facebook-oldalon is megtalálható – 2020 február 12-én, a Házi áldás kiállításon, az OTP Galériában teszik közzé. A kézimunkához a szervezők sablonokat biztosítanak, ezekhez a [email protected] e-mail címre írva lehet hozzájutni.

A szervezők 2020 Pünkösdjéig várják a beérkezett pályaműveket. Az érdeklődők közvetlenül a „Hímezz magyarra!” csapatának tagjaitól, azaz a Magyar Szórvány napján megválasztott hímzés nagykövetektől is kaphatnak felvilágosítást.