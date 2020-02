Így csaptak le az óbudai drogdílerre – Videó!

Nem bízták a véletlenre az akció sikerét az egyenruhások, akik megvárták az átadást, majd lecsaptak a Budapest III., Keve utcában. Az alkalmilag összeverbuválódott csapattagok javarészt egy közeli településről érkeztek azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megvásárolják a következő adag szerüket. A 33 éves B. Zsolt kellő mennyiségű kábítószergyanús anyaggal érkezett az előre megbeszélt találkozóra, kliensei szinte sorban álltak autójánál.

Az adás-vételt a Pest megyei nyomozók szakították félbe, akik az eladón kívül begyűjtöttek négy vásárlót is, majd kábítószerkereső kutya segítségével fedték fel a B. Zsolt járművében tárolt, 13 darab fóliába és reklámpapírba csomagolt, 204 grammnyi illegális szert rejtő paketteket. Később bérelt garázsában is kutatást tartottak, mérlegre és porciózásra szánt fóliára bukkantak, a hűtőből pedig több kiszerelésben további 1706 gramm kábítószergyanús anyag került elő. A feltehetően bűncselekményből származó vagyon biztosítása érdekében több mint 2,5 millió forintot, 3600 eurót, valamint a járművét is lefoglalták – írja a Police.hu.

Az immár bűnjelnek minősülő kábítószergyanús anyag piaci értéke közel 4,7 millió forint.