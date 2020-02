Így megy ez Fletóéknál! Gyurcsányné zsebpénze napi 500 ezer forint

Belföld

Röpködnek a tíz és százmilliók Gyurcsány vagyonnyilatkozatában. Csak a szemlőhegyi, egykor zsidóktól elkobzott ávós villa felújítására – itt székel Gyurcsány és Gyurcsányné – 100 milliót költött. Dobrev Klára zsebpénze pedig napi több, mint 500 000 forint. Egy évre 200 milliót kap a férjétől – írja a Ripost.

A lap összeállításából kiderül az is, hogy Gyurcsány a gyerekeinek is vett több luxuslakást, erre is elment 80 milla. 200 millió pedig Gyurcsányné számláján landolt. És ez még mindig nem minden.

A vagyonnyilatkozatok összesítése szerint a DK-elnök vagyona 4 év alatt 1,1 milliárd forinttal csökkent. Az Altus Portfóliókezelő Kft.-től összesen több mint 1,9 milliárd forint osztalékot vett fel négy év alatt. Hogy hova költött el ennyi pénzt az meglehetősen rejtélyes – írja a Ripost.



Hétköznapi nyelvre lefordítva mindez azt jelenti, hogy az elmúlt 4 évben Gyurcsány havi 23 milliót kellett, hogy elköltsön. De mire?

A Dk szóvivője először hárítani próbálta a Világgazdaság erre vonatkozó kérdését.

„A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség célja a politikusok vagyongyarapodásának az ellenőrzése, nem pedig a pénzköltési szokásaik feltérképezése, tehát nem annak a vizsgálata, hogy a politikus mire költötte az adózott jövedelmét” – reagált a Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatáról szóló kérdésre Barkóczi Balázs, a DK szóvivője.

A portál beszámol arról is, hogy aztán sorozatos mentegetőzésbe kezdett, alig lehetett követni, hogy hova is kerültek az ide-oda repkedő tíz és százmilliók. Kiderült például, hogy Gyurcsány ugyancsak bőkezű volt Gyurcsánynéval, átpakolt az ő „háziszámlájára” 200, azaz kétszáz milliót, mondhatni afféle asszonytartásként. Vagyis Gyurcsányné naponta(!) 548 000 forintot költhet, ha úgy tartja a kedve.

És ebből egyetlen fillért sem kellett költenie közös otthonuk, a zsidóktól elkobzott, aztán meg ÁVÓ-s központként működő villa felújítására. Gyurcsány erre a célra bőkezűen odalökött külön 100 azaz százmillió forintot. Csillogjon-villogjon az uszodával, szaunával ellátott akár házi wellness-szállodának is minősíthető luxusvilla. Amit egyébként 4-5 éve egyszer már pazar módon felújítottak.

És még mindig nem tartunk a Gyurcsány által elszórt pénz felénél sem!

Kiderült, hogy a kötcsei vidéki házat megduplázták méghozzá vidéki viszonylatban elképesztően nagy összegből, erre is eltapsoltak 100 azaz száz milliót. Építettek ugyanis a luxusnyaraló mellé még egy házat és még a régi tetőterét is átvarázsolták a lehető legdrágább anyagokat, szerelvényeket felhasználva.

És még ezután is hosszú sora van a repkedő tízmillióknak. Kiderült, hogy jól élnek a Gyurcsány-rokonok is. Hogy kik ők azt gondosan titkolják, pedig érdekes lehetne a névsor, hiszen egy év alatt, valóságos aranyesőként 70 milliót szórt el rájuk a DK bőkezű pénzistene. Vagyis naponta(!) több, mint 190 000 forintot szórt el rájuk.

És ebben nincs benne az a 80 millió amiből nyilvánvaló luxuslakásokat vette első házasságból származó gyerekeinek, nehogy már valamiféle vacak bérelt lakásban kelljen élniük a fiataluraknak.

Aztán van még egy 70 milliós pénzosztás is, amit állítólag valamiféle civil szervezetek támogatására költött el Gyurcsány. Hogy ezek a milliók Soros- pénzelte NGO-k további támogatására mentek el vagy valami másra, arról mélyen hallgat a milliárdos politikus.

Aztán mindezen felül is van Gyurcsány vagyonnyilatkozatában még egy több száz milliós csattanó!

A beszámolóba bekerült egy ingatlanvásárlás, de csak egy 225 millió forintos foglaló. Ha ennyi a foglaló mennyi lesz majd az újabb luxusingatlan végső értéke?

Amúgy mindezeken felül, amint az látható a vagyonnyilatkozatban van még Gyurcsánynak 734 millió forintnyi értékpapírja is….

A 8. pont b. pontjában a luxusingatlan 225 milliós előlege.

A teljes vagyonnyilatkozatot itt nézheti meg!