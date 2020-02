Íme a börtönbiznisz első nagy haszonélvezője, a gyilkos Burka

A börtönbiznisz dübörög: 12 ezer eljárás van folyamatban, az állam már több mint 10 milliárd forint kártérítést volt kénytelen kifizetni az elítélteknek és az ügyeken szépen meggazdagodó ügyvédeknek. A Ripost most bemutatja az egyik első és legnagyobb haszonélvezőt, Burka Ferencet.

Burka és fia, akik 45 millió kártérítést kaptak természetesen a pénzt szinte azonnal eltapsolták – és már újra börtönben vannak. A slusszpoén pedig, hogy ügyvédjük még újabb tízmilliós kártérítéssel próbálkozott be, sőt azzal fenyegetőzött, hogy a strasbourgi bíróságig megy az ügyben.

Magyarország legnagyobb összegű kártérítését nyerte meg Burka Ferenc és fia, ifjabb Burka Ferenc 2007-ben. Dörzsölt ügyvédjük, Zeke László segítségével 25 és 20 millió forintot kaptak, miután a másodfokú bíróság bizonyítottság hiányában felmentette őket egy gyilkossági ügyben. Aztán kiderült: mégis ők a gyilkosok, mehettek vissza a börtönbe, de addig 45 milliót eltapsolták: leginkább játékgépekbe dobálták, és persze bőven kellett adniuk belőle az ügyvédjüknek is…

Háromezer forintos antennáért öltek

A gyilkosság 1999-ben történt Újszentmargitán. Burka Ferenc és fia az áldozatra álmából felriasztva támadtak rá, és egy betonvassal olyan brutálisan bántalmazták, hogy életét vesztette. Az udvaron fekvő áldozatot másnap egy arra járó vette észre, orvost azonban már hiába hívott hozzá. Mint kiderült: egy háromezer forint értékű tetőantennát vittek el, ezért verték halálra a férfit.

A gyilkossággal megvádolt apát és fiát társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében találta vétkesnek 2002-ben a bíróság, amiért 15, illetve 13 év fegyházbüntetést kaptak. A Szegedi Ítélőtábla azonban másodfokon hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és bizonyítottság hiányában jogerősen felmentette őket.

45 millió a gyilkosoknak

Ekkor került a képbe igazán ügyvédjük, Zeke László, akinek segítségével Burkáék beperelték a magyar államot, majd 2007-ben meg is nyerték Magyarország valaha volt legnagyobb összegű kártérítését: 45 millió forintot. Burka Ferenc és fia végigroadshow-zta a magyar médiát, mindenfelé húszezres kötegeket mutogattak és vigyorogva pózoltak a kamerákba. A pénzt néhány hónap alatt sikerült elverniük: főleg a falu kocsmájában és játékautomatákba dobálták a milliókat. Kis idő elteltével már közmunkásként tengődtek

Az újabb csavar a történetben, hogy felbukkantak új, fontos koronatanúk – többek között Burka Ferenc élettársa, sógornője, valamint a később szintén gyilkosságot elkövető unokája – akik Burkáék ellen vallottak. A perújításkor a Debreceni Törvényszék már bizonyítottnak látta, hogy valóban Burkáék a gyilkosok és emberölés miatt 12 és 10 évre ítélte őket.

Még jó hírnevük megsértéséért is perelnének…

Az ügyvéd, Zeke László még ekkor is látott fantáziát a börtönbizniszben: újra feltüzelte Burkáékat, hogy pereljenek – ezúttal jó hírnevük megsértése miatt, 10 millió forintra.

Burka Ferenc és fia azóta is börtönben vannak, fejben költik már el az újabb milliókat, miközben az államnak esélye sincs arra, hogy visszaszerezze azt a 45 millió forintot, amit gyilkosoknak volt kénytelen kifizetni.

Bűnözők akik jól jártak…

Szögi Lajos gyilkosai – 10 millió Ft

Az olaszliszkai lincselők közül négyen is kártérítést kaptak. Ifjabb H. Dezső ötmillió forintot kapott, arra hivatkozva, hogy keveset szellőztettek a cellájában, és nem volt elég meleg víz. A hatodrendű vádlott, F. György négy és fél milliót kapott, de a harmadrendű Sz. András és J. Gusztáv is kapott kisebb összegű kártérítést. Az is az indokok között volt, hogy nem süt be rendesen a nap a cellába, ami általánosan használt indok a kártérítési perekben.

Battonyai rém – 2,5 millió Ft

Zoltán, akit életfogytig tartó börtönre ítéltek a magyar kriminalisztika történetének egyik legkegyetlenebb kínzássorozata és emberölése miatt, melynek egy 25 éves nő volt az áldozata. M. Zoltán, vagyis az egyik battonyai rém, a rossz fogva tartási körülményekre hivatkozva beperelte a magyar államot, és végül két és fél millió forintot kapott köszönhetően a börtönbizniszre szakosodott ügyvédeknek és jogvédőknek.

A skálás gyilkos – több millió Ft

Élt a börtönbiznisz adta lehetőséggel Bene László, vagy közismert nevén a skálás gyilkos is, aki szintén a rossz börtönkörülmények miatt perelte be a magyar államot. A négy gyilkosság miatt elítélt Bene több millió forintot kaphat, pedig korábban még azt nyilatkozta, hogy maga volt a wellness a magánzárka.

Magda Marinko – több millió Ft

A kilencvenes évek elején Dél-Magyarországon több családdal végző hírhedt sorozatgyilkos is fantáziát lát börtönbizniszben: milliókra perel, mert megviselte a börtönélet…

A lúgos doki – 591 ezer

A féltékenységből volt barátnője altestét megcsonkító, lúggal leöntő orvosnak 591 ezer forint kártalanítást ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt. Az orvos áldozata ekkor még nem kapta meg az egy évvel korábban neki megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Vagyis az elkövetőt fontosabb volt „kártalanítani”, mint rengeteget szenvedő áldozatát.