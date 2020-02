Íme az Amberjack legújabb klipje – Videó!

Extra

Lokál ,

Az egyre ismertebb és népszerűbb Amberjack májusban megjelenő második albumának második dalát mutatta meg a közönségnek az On Your Knees után: A Promised Land egy szerelmes dal lett, de nem hollywoodi értelemben, sokkal inkább „amberjackesen”. Mindenki maga döntse el, hogy vidám vagy szomorú-e valójában, de a srácok – és főleg az énekes-szövegíró Láng Vince – szerint ez egy a hosszú távollét és útkeresés után testileg és lelkileg is beteljesült szerelemről szól.

– A szövegírásban sokszor inspirál, ha megkérdezem a dalszerzőt – jelen esetben a gitárosunkat Remete Marcellt –, hogy milyen történet társul az általa elkészített zenéhez. A legtöbb esetben erre nagyon rövid választ ad: SZEX! Én már idősebb vagyok, így ez a történet nálam szerelemmé változott. A Promised Land egy szerelmes dal, egy srácról, aki hosszabb időre külföldre költözik, pl. Angliában mosogat, vagy Irakban katonáskodik, ez nagyjából mindegy. Rájön, hogy otthonra azonban csak a szerelme mellett találhat, így hazajön és újra egymásra találnak – mondta Láng Vince.

A klip a SuperSize Recording stúdióban készült, ahol nemcsak a zenekar és a stáb, hanem az énekes, Láng VInce kutyusa, Georgia is aktív szereplője volt a forgatásnak, hiszen figyelmesen hallgatta a srácokat, miközben természetesen egy percre sem tévesztette szem elől gazdiját.

Az Amberjack mozgalmas tavalyi évet tudhat maga mögött, sok koncerttel és személyi változásokkal, amelynek eredményeképpen a csapat öttagú lett: Vince és Marci, valamint a billentyűs Budai Benjamin és a basszusgitáros Németh Csaba mellett a dobos Moczó Martin lett az új családtag. A zenekar második nagylemeze májusban jelenik meg Audiopsy címmel, a lemezbemutató koncert május 1-én lesz a Mika Tivadar Mulatóban, de addig is a rajongók találkozhatnak a fiúkkal a Barba Negrában április 3-án a Bikini vendégzenekaraként, előtte pedig Szegeden, március 27-én a SZERR fesztiválon.