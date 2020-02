Iskolarendészettel és kamerarendszerrel védenék a tanárokat

A zavartalan munkavégzés körülményeinek biztosításával meg kell védeni a munkájukat ellátó pedagógusokat – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügyben. A politikus szerint ugyanis egyre több a tanárok elleni támadás.

A gyöngyöspatai szegregációs iskolaügy és a napokban egy nagykátai iskolában történt tanárbántalmazás is igazolja, hogy az oktatási intézményekben előforduló, pedagógusokkal szembeni erőszakos esetek szaporodása romló tendenciákat mutat. Ennek visszaszorítása érdekében a kormány az érintett és erre igényt tartó oktatási intézményekben iskolarendészet felállítását és biztonsági kamerarendszer kiépítését tervezi – mondta el az államtitkár.

Maruzsa szerint a kezdeményezés elsődleges célja nem az elkövetők kriminalizálása és büntetése, hanem a megelőzés. Mivel a pedagógusbántalmazások zömét 12-14 éves korú fiatalok követik el, a büntethetőség életkori határának leszállítását is fontolóra kell venni.

– A gyöngyöspatai szegregációs iskolaperben született jogerős bírósági döntés nem jeleníti meg a szülői felelősséget az iskolai erőszakkal kapcsolatban, miközben az intézményt elmarasztalja – fogalmazott.

Szólt arról is, hogy a múlt héten az iskola jelenlegi és korábbi fenntartója közvetlenül kereste meg a perben érintett családokat a természetbeni kártérítésről szóló megegyezés érdekében.

– Ez az ügy messze túlmutat saját jelentőségén: egyszerre van szó a hatvan fiatal kárpótlásáról és arról, hogy a jövőben a társadalmi hasznosság szempontjából hogyan lehet kezelni hasonló helyzeteket – fejtette ki Maruzsa Zoltán.

Levideózták a tanárveréseket

A TV2 birtokába jutott egy felvétel, amelyen a diákok a mezőtúri iskolában provokálják és papírral csapkodják a tanárt, és a ruháját húzzák. A nagykátai ipari szakközépiskolában is hasonló eset történt, ugyanis egy tanuló az osztálytársak biztatására provokálta és fizikailag fenyegette a tanárt, amiről szintén videó készült. A Ripost információi szerint az ügyben nyomoz a rendőrség, és az iskola is büntetőintézkedéseket tervez: nemcsak a fenyegetőző diák, hanem a neki drukkoló és őt támogató társai ellen is.