Holló Bettina ,

A Parkinson kórral küzdő zenész folytatja a munkát, legújabb klipjében a Trónok harca és az Aquaman sztárja szerepel.



Ozzy Osbourne néhány héttel ezelőtt jelentette be, hogy Parkinson kórral küzd. A zenész ennek ellenére nem vonult vissza, folytatja a munkát, és most egy újabb nagy dobással jelentkezett. Scary Little Green Men című dalának beharangozó klipjében a rajongók legnagyobb örömére Jason Momoa vállalt szerepet. A Trónok harca és az Aquaman sztárja mint mindig, most is nagyon szexi!