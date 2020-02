Jó fejek és cukik: ők a vombatok!

Extra

Holló Bettina ,

A Fővárosi Állat- és Növénykert a vombatok szaporítása terén Európában a legelső, és nemzetközi összehasonlításban is az élmezőnybe tartozik. Az erszényes szőrgombócok ráadásul nemrég azt is bebizonyították, hogy nemcsak különlegesek, de jó fejek is.

Az erszényesek közé tartozó vombatokkal Ausztrálián kívül csak nagyon kevés állatkertben foglalkoznak, és még kevesebb azon helyek száma, ahol sikeresen szaporítják őket. A fővárosi állatkertben is élnek vombatok, összesen három, ami kiemelkedőnek számít. – Minden túlzás nélkül elmondható, hogy élen járunk a vombatszaporításban. Az elmúlt több mint száz évben az európai állatkertekben összesen 16 vombatkölyök született, ezek közül négy, vagyis minden negyedik Budapesten – árulta el Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője.

Nemrég ráadásul az is kiderült, hogy a vombatok nagyon jó fejek. Amikor az ausztráliai erdőtűz miatt az állatok nagy része menekülni kényszerült, egy cuki vombatcsalád megengedte, hogy nyuszik és koalák is beköltözzenek az odújukba.

– Kisebb állatoknak biztonságot nyújthatnak a vombatok által ásott többméteres járatok, amelyekben kényelmesen elférnek. A jelenség persze nem úgy kezdődött, hogy az egyik vombat kiállt az odúja elé, és kihirdette: „Itt még van hely, srácok, gyertek.” Pusztán nem volt ellenükre, hogy most más is használja az otthonukat. Valószínűleg érzik, hogy a föld felszínén nincs minden rendben, ezért is lehettek ilyen barátságosak, megengedőek, bár a vombat egyébként is békés állat – tette hozzá a szóvivő.