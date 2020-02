Jön a hidegfront!

Belföld

Mészáros Szilvia ,

Hidegfront érkezik Magyarországra, azonban nagyon erős lehűléstől nem kell tartani.

Eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd délelőtt északnyugat felől csökken a felhőzet, de délnyugaton estig felhős marad az ég. Kezdetben helyenként eső, zápor még előfordulhat, majd kora délután már mindenütt megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megerősödik, főként a Dunántúli-középhegységben néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 13 fok között alakul. Késő estére 2 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet – írják az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Szerda hajnalra mínusz 4 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben alapvetően gyengén felhős vagy derült lesz az ég, délnyugaton azonban felhősebb körzetek is előfordulhatnak. Helyenként párássá válik a levegő és köd is képződhet, utóbbira nagyobb esély északkeleten van. Néhol záporeső előfordulhat. Az északnyugati szél egyre inkább veszít az erejéből, így éjszaka jobbára mérsékelt marad a légmozgás.