Karácsony embere gusztustalan módon támadta Novák Katalint

Útszéli stílusban gyalázta Karácsony Gergely főpolgármester embere Novák Katalin államtitkárt. Ha már a politikai ellenfelet nem, legalább a háromgyermekes családanyát tisztelhetné Jávor Benedek, aki arra utalgatott, hogy Novákot meghívták egy szexpartira. Úgy látszik baloldalon már semmi sem számít, csak a vak gyűlölet.

Egy kocsmában már „helyre tették” volna Karácsony alpári stílusú emberét, aki a következőket posztolta a minap:

„Imádkozom, hogy ne keveredjenek össze a meghívók, nehogy (Novák Katalin) véletlenül egy bungabunga parti közepén találja magát a keresztény családi értékekről szóló eszmecsere helyett. A magyar családügyi államtitkár látogatása Silvio Berlusconinál #óistenem #bungabunga” – írta angolul Twitter-oldalán Jávor Benedek volt EP-képviselő, aki jelenleg Karácsony Gergely főpolgármester megbízásából Budapestet képviseli az uniós fővárosban.

I pray for not mixing up the invitations accidently, so that she finds herself in the heart of a bungabunga party instead of an exchange of views on christian family values.

HU state secretary for family issues Katalin Novak's visit to Silvio Berlusconi.#omg #bungabunga pic.twitter.com/uPceIjrsd7

— Jávor Benedek (@javorbenedek) February 5, 2020