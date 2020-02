Karácsonyék leszavazták saját ígéretüket! Nem lesz klíma a 3-as metrón

Belföld

2019 nyarán Karácsony Gergely még felháborodott azon, hogy a 3-as metró nem légkondicionált. Ha rajta múlik, nem is lesz soha – írja a Ripost.

Karácsony Gergely a múlt nyáron még hőmérővel járta a 3-as metró szerelvényeit és fröcsögve szidta Tarlós Istvánt, amiért a felújítás után sem rendelkeznek ilyen „hűsítő” berendezésekkel. Tudni vélte, hogy 9 milliárddal többet fizetett a főváros az oroszoknak, mint amennyiért az észtek vállalták volna a munkát légkondicionálással együtt.

A Nagy Magyar Klímaharcos és csapata ma ismét bebizonyította, hogy fabatkát sem érnek ígéreteik. A Főváros leszavazta az 3-as metrók légkondicionálását, pedig ez Karácsony Gergely személyes ígérete volt. Tarlós István biztosan megcsinálta volna, ő ugyanis, ellentétben a most regnáló főpolgármesterrel, amit ígért, azt be is tartotta.

Vitézy Dávid a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebook-bejegyzésben reagált a Fővárosi Önkormányzat ma hozott határozataira. a metrókocsik légkondicionálásáról ezt írta:

„Nagyon sajnálom, hogy hosszú vita után az M3-as metró orosz vonatainak utólagos klimatizálását – Ughy Attila képviselő javaslatát elutasítva – végül nem emelte be az idei költségvetésbe a Közgyűlés, így a következő nyarak is tűzforró metrószerelvényeken telnek, hisz idén meg sem tud indulni a vonatok klimatizálása fedezet hiányában. Szerintem ez így nincs jól, a metrókocsik légkondicionálását meg kell oldani, ahogy az októberi választások előtt még mindenki, Tarlós István és Karácsony Gergely is egyetértett abban, hogy ezt a valóban jelentős hiányosságot pótolni kell ebben az önkormányzati ciklusban. Az utasok érdeke, hogy ez a fejlesztés ne süllyedjen az elfelejtett választási ígéretek és politikai odamondások világába, mivel a vonatok klimatizálását tényleg várják a budapestiek.”