Kardashian balhé! Kourtney kilép a családi valóságshowból

Extra

Kiss Nóra ,

Kourtneynak elege lett, hogy húga, Kim folyamatosan kritizálja, ezért eldöntötte: kilép a Kardashian-showból.

Évek óta feszült a viszont a két Kardashian lány között, a testvérek között állandó a balhé, ami a családi valósághow forgatását is megnehezíti. Kim hónapok óta azt szeretné, ha Kourtney kiszállna a műsorból, amit most el is ért. A legidősebb nővérnek elege lett abból, hogy húga folyton beszólogat neki, és egy ideje már a magánéletét is próbálja óvni, ezért döntött úgy, hogy otthagyja a műsort.