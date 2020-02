Kautzky Armand: Húsz év után is szerelmes vagyok a feleségembe

Extra

Kiss Nóra ,

Kautzky Armand és Szemők Adrienn idén ünneplik huszadik házassági évfordulójukat. A legendás szinkronhang a mai napig bolondul feleségéért, aki mellett megtanult igazi férfiként viselkedni. Armand erről és két gyermekéről is őszintén mesélt a Lokálnak.

Kautzky Armand idén ünnepli házasságának huszadik évfordulóját. – Korábban egy olyan nővel sem találkoztam, aki mellett komolyabban el tudtam volna köteleződni. Adrinál viszont éreztem, ő az a társ, akivel le akarom élni az életemet. Az idő pedig minket igazolt. Húsz év után is ugyanolyan szerelmes vagyok a feleségembe, mint a kapcsolatunk elején – kezdte a színész, aki sok mindent megtanult párja mellett.

– Bár 35 éves voltam amikor megházasodtam, nem voltam igazi, érett férfi. Adri mellett tapasztaltam meg, hogy milyen is egy valódi, komoly kapcsolat, mi a férfi szerepe egy nő, majd egy család életében. Jobban megismertem önmagamat, megtanultam felelősséget vállalni magamért, másokért és a cselekedeteimért. Az egómból is bőven leadtam, főleg amikor megszülettek a gyermekeink. Hálás vagyok a sorsnak, amiért egy ilyen társsal ajándékozott meg, hiszen ha nem ő lenne mellettem, biztos én sem lehetnék az az ember, aki ma vagyok – vallott Armand.

Az 55 éves színész nem tartja magát szigorú apukának, sokkal inkább igyekszik két gyermeke, a 18 éves Armand és a 16 éves Lucia barátja lenni. – Bár még nem aktuális egyiküknél sem, sokat beszélgettünk a szerelemről, és hogy melyiküknek éppen ki tetszik. Mindig is igyekeztem úgy alakítani a viszonyunkat, hogy tudják, bármit elmondhatnak nekem, és úgy érzem ez sikerült is. A fiam már nagykorú, ami szülőként egyszerre nehéz és csodálatos érzés. Még szokom, hogy már nem vagyok érte jogilag felelős. Persze így is mindenben kikéri a véleményünket. Jövőre fog érettségizni, és ha minden jól megy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul majd tovább.

A színpad az én nagy szerelmem

Kautzky Armandot jellegzetes hangja tette ismertté. Legendás szinkronszerepei között szerepel Pierce Brosnan, Richard Dean Anderson, Tom Cruise vagy Rupert Everett. A színész emellett a színpadon is rendszeresen játszik. Jelenleg a Nikola Tesla – Végtelen energia c. musical show február 28-ai premierjére készül a RaM Colosseumban.

– Kétségkívül a hangomnak köszönhetem, hogy megismertek az emberek. Rendszeresen állítanak meg az utcán, és nagyon jól esik amikor azt mondják: Úgy szeretem a hangját! Nagyon szeretem csinálni, de a színpad az én nagy szerelmem. Nincs ahhoz fogható, amikor a közönség előtt játszhatunk, és testközelből érzékelhetjük a reakcióikat. Most a Tesla showra készülök, ahol egy jóakarót, úgymond mecénást, George Westinghouse-t alakítom. A darabnak február végén lesz az ősbemutatója, ezért különösen izgalmas és megtisztelő részt venni benne. Látványos tánccal, mai hangzású dalokkal és elképesztő háttérrel készülünk a közönségnek – mondta Armand.