Kiderültek a klímavédelmi akcióterv részletei

Belföld

Filipp Dávid ,

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kormány klímavédelmi akciótervet fogadott el. A program részleteit Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ismertette tegnap. A tárcavezető szerint a nyolc pont eleget tesz a klímapolitika három szempontjának, a klímapolitika három elvárásának: hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, alkalmazkodást jelent az éghajlatváltozáshoz, valamint szerepe van a szemléletformálásban.

1. Július 1-jétől felszámolják az illegális hulladéklerakókat

A miniszter szerint júliusban létrehozzák a Hulladékgazdálkodási Hatóságot, amelynek feladata lesz a hulladékgazdálkodási ágazat ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felkutatása, az elkövetők tettenérése és büntetése. Palkovics szerint csak megbecsülni lehet, hány illegális hulladéklerakó van Magyarországon. Ismertetése szerint csak

a Magyar Közút évente 12 és fél ezer tonna hulladékot gyűjt össze az utak mellől, másfél milliárd forintból,

a MÁV tavaly 300 millió forintból 2200 tonna hulladékot gyűjtött össze a vonalai mentén.

– Az intézkedésnek a jogszabályi és büntetési hátterét is kidolgozzuk – mondta. Hozzátette: folytatják a TeSzedd! mozgalmat, az akciót évente kétszer is megrendezik.

2. 2021-től betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását

Palkovics szerint ez a pont 2021-ben léphet életbe. Ebbe a kategóriába tartoznak a szívószálak, a bevásárlózacskók, a műanyag poharak, tányérok és evőeszközök. Ezek helyét könnyen újrahasznosítható eszközök veszik át.

– Tárgyalást kezdünk a gyártókkal arról, hogy miként tudnak átállni másfajta termékek előállítására. Meg kell vizsgálnunk, hogy tudjuk támogatni azt, hogy a cégeknek ez ne termeljen veszteséget – mondta. Elmondása szerint az egyszer használatos csomagolózacskók mennyiségét hat év alatt már a felére csökkentették. A programpont tartalmazza azt is, hogy a kormány lehetővé teszi az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását.

3. Megvédik a hazai folyókat a külföldi hulladéktól

Nagyon fontos a Kárpát-medence vizeinek megvédése – jelentette ki Palkovics. A miniszter példaként hozta fel azt az esetet, amikor a Tiszán PET-palackokból álló szigetek úsztak át Ukrajnából. Elmondta, hogy elindult egy projekt a hulladékáradat korai megfékezésére és összegyűjtésére. Ismertetése szerint a kormány szeretné, hogy abban az esetben, ha egy másik országból érkezik a szemét, akkor az összegyűjtés, illetve eltávolítás költségeit az az ország állja, ahonnan a hulladék származik.

4. A multik alkalmazzanak környezetbarát technológiákat!

– Szigorún fellépünk a multinacionális cégekkel szemben, hogy környezetbarát technológiákat alkalmazzanak – közölte. Elmondta, ez a magyar vállalatokra is érvényes, ezért a következő két évben 32 milliárd forintból támogatják majd azokat a cégeket, amelyek nem feltétlenül rendelkeznek ezekkel a technológiákkal. – Azon túl, hogy ezen cégek működése kevésbé fogja terhelni a környezetet, a versenyképesség szempontból is pozitív hatású lesz – mondta.

Palkovics a Mátrai Erőmű környezetbaráttá alakítását is megemlítette. Elmondta: 2025-ig a régi tüzelési részeket kivezetik, illetve 2029-ig egy blokk mint tartalék rendszer fennmarad, a lignit elégetése megszűnik, és egy gáztüzelésű erőmű jön létre. Kiemelte: csak olyan technológiákat fognak használni, amelyek a környezetre egyáltalán nem vagy csak lényegesen kisebb mértékben lesz hatással.

5. Minden újszülött után 10 fát ültetnek

Ha megnézzük a demográfiai adatokat, akkor ez évente nagyjából 1 millió fát jelent – mondta a miniszter. Kiemelte: ezeket olyan területekre ültetik el, amelyek jelenleg nincsenek fásítva. Palkovics szerint az a cél, hogy a mostani 21 százalékos erdősítési arányt 27 százalékra emeljék Magyarországon. Az erdősítés részleteiről a napokban Nagy István agrárminiszter ad bővebb tájékoztatást.

6. 2030-ig meghatszorozzák a naperőművek kapacitását

Palkovics szerint 2030-ra 6 ezer megawattra akarják bővíteni a napenergia-termelési kapacitást. Emellett fokozott figyelmet fordítanak egyéb geotermikus energiák megjelenésére, azonban ehhez technológiai fejlesztésekre is szükség van, ugyanis jelenleg nem használjuk ki teljes mértékben az ebben rejlő lehetőségeket.

– Továbbá erősíteni fogjuk a biomassza tüzelésének támogatási oldalát. Ennek a városi távfűtés szempontjából van jelentősége – mondta. Kiemelte: 2030-ra az elektromos áram előállításának 90 százaléka szén-dioxid-mentes lesz, amihez a Paksi Atomerőmű bővítése is hozzájárul.

Ezenfelül vállalják, hogy 2030-ig legalább egymillió okos-fogyasztásmérőt telepítenek, amelyek segítségével a felhasználók is tudatosabban tudnak gondoskodni az energiaellátásukról.

7. Támogatják az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát

A károsanyag-kibocsátáshoz jelentős mértékekben hozzájárul a közlekedés, ezért a továbbiakban is szeretnénk támogatni az olcsó elektromos autók megjelenését – közölte a miniszter. Elmondása szerint 13 és 14 ezer között van a zöld rendszámos autók száma Magyarországon, de ezt az arányt szeretnék növelni. Kijelentette: most másfél millió forinttal támogatják az elektromos autók vásárlását, de megvizsgálják, hol húzhatják meg azt az árküszöböt, amely fölött egy lényegesen nagyobb összeg lehívása is lehetséges lesz. Továbbá el akarják kerülni, hogy az ország az öreg autók temetője legyen. A miniszter szerint az elektromos töltőhálózat kiépítése is zajlik. Palkovics közölte: 2022-től minden 25 ezer főnél nagyobb lélekszámú településen csak elektromos buszokat lehet majd üzembe helyezni.

Bevezetik a Zöld Államkötvényt

Ez egy olyan kötvénytípus, amelyet egyértelműen a zöldügyek finanszírozására lehet használni – mondta a miniszter. Hozzátette: ennek a feltételrendszere kidolgozás alatt van.

Négy szempontnak kell teljesülnie Schanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára szerint Magyarországot 2050-re klímasemleges országgá lehet tenni. Ehhez négy szempontnak kell teljesülnie: a költségeket a klímaszennyezőkkel kell megfizettetni,

az energia- és az élelmiszerárak nem növekedhetnek,

elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió pénzt venne el a szegényebb országoktól, ezt pedig a klímavédelemre költik,

atomenergia nélkül nincs klímasemleges gazdaság, ezt Európában nem korlátozni, hanem támogatni kell. Az államtitkár kiemelte: az elmúlt húsz évben 21 olyan ország volt, amely úgy volt képes gazdasági növekedést elérni, hogy közben csökkentette szén-dioxid-kibocsátását, és közéjük tartozik Magyarország is.