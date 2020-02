Kik ezek a nők, akik irányították a határhoz vonuló migránsokat? – Videó

Belföld

Mint arról beszámoltunk, csütörtökön este több száz migráns táborozott le a szerb-magyar határon Kelebiánál. A migránsok egész nap készülődtek a határ irányába. A vonulásuk láthatóan szervezett volt.

A menet nagy része fiatal férfiakból állt, de – valószínűleg a média kedvéért – néhány gyermeket is hoztak magukkal. Az egész akcióban két nő is irányító szerepet töltött be: az egyikük a magyar rendőrökkel tárgyalt, a másik rendet tartott a a migránsok között. Kik lehetnek ők, és miért hallgatnak rájuk az arab férfiak? A Ripost a helyszínen megpróbálta kideríteni, milyen szerepük volt a megmozdulásban.

Láthatólag vezéregyéniségről volt szó, végig arra utalt minden, hogy ő az egész megmozdulás egyik szervezője. Az egész menet nagyon szervezettnek tűnt: hasonló kézírással írt, angol nyelvű, láthatóan jól kitalált szövegű, azonos méretű plakátokat adtak a vonulók kezében, majd a határnál megkoreografált módon a gyerekek felemelték a plakátokat a kameráknak és kántálni kezdtek – ismerteti a lap.

Alig ért a Ripost helyszíni tudósítója a tompai határátkelőhöz, és kezdett beszélgetni az ott táborozó migránsokkal, egy arab férfi azonnal elvezette egy másik irányító- szervezőhöz, szintén egy nőhöz, aki készségesen nyilatkozott is a lapnak.

A fehér sapkás nő három gyermeket is mutatott, sajátjaiként nevezve őket,majd végighallgathatták tőle egy érezhetően előre betanult szöveget arról, hogy mennyire embertelenül bánnak velük a szerbiai befogadóközpontokban, gyermekeik nem kapnak orvosi ellátást, és egyáltalán nem élet az, amin ott keresztülmennek.

Férfiként üvöltött a balhézókkal

A Ripost beszámolójából kiderül, hogy amikor egy újonnan érkezett, férfiakból álló csoport balhézni kezdett, hirtelen ott termett ugyanez a nő, aki határozottan, arab nyelven kiabálva tette helyre a rendbontókat, akik érezhetően hallgattak rá, tisztelték, mint egy főnököt – ami nagyon meglepő muszlim férfiaktól egy nő esetében. Mikor a nő észrevette, hogy a lap munkatársa videózza a jelenetet, azonnal belenézett a kamerába, és azt kezdte hajtogatni: “Minden rendben van!”

A nő, bárki is volt, egyértelműen szervező, irányító szerepet töltött be, az lehetett a feladata, hogy megakadályozza, hogy a nyugati sajtóba olyan fotó vagy videó kerülhessen be, ami mást mutat, mint amik ők megpróbáltak eljátszani, a nyilvánvalóan egyeztetett forgatókönyv szerint a magyar határon – írja a lap.

Az egész akció lényege az lehetett, hogy lássa a világ: ők békések, köztük nők és gyermekek vannak, fáznak, éheznek. Ahogy megláttak egy fotóst, operatőrt, azonnal odapattantak karjukban egy gyermekkel, vagy elrohantak egy sátorhoz, ahonnan kiemeltek egy gyermeket és mint a véres kardot hordozták körbe az újságírók között.

A kérdés továbbra is az, hogy ki szervezte ezt az akciót, és miért hallgatnak huszon-harmincéves katonaviseltnek tűnő muszlim férfiak női vezetőkre?