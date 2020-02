Kínos! Pénisz formában mutatták meg a vihar útját – Fotó!

Vicces felismerésre juthattak a BBC időjárás jelentését nézők, ugyanis a Dennis nevű vihar útját sikerült egy péniszt ábrázoló formában bemutatni.

A napokban a Dennis névre keresztelt viharciklon kelet felé haladva egyre nagyobb területen válik meghatározóvá Európában. Angliában már a legmagasabb fokú figyelmeztetést adtak ki, a hatalmas szél és áradások miatt, hazánkban viszont rekordközeli melegre számíthatunk.

Thank goodness this storm is named #StormDennis and not “Daphne” or something like that. A giant orange penis is sitting over Wales 😳 pic.twitter.com/fOj6pl2ybO

— Linda Dykes (@DrLindaDykes) February 15, 2020