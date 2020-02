Kínzó fejfájást hoz a tomboló vihar

Belföld

Kiss Nóra ,

Tegnap délután Magyarországot is elérte az Európán átsöprő Ciara nevű ciklon, ma pedig tovább tombol, akár 90 kilométer/órás szélre is lehet számítani. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság biztonsági tanácsokat adott, míg a meteogyógyász szerint nehéz időszak vár a frontérzékenyekre is.

– Az erős, viharos széllökés komplexen hat az egészségünkre. Egyrészt kihatással van az idegrendszerünkre, ezekben a napokban sokkal stresszesebbek, feszültebbek, ingerlékenyebbek lehetünk. Másrészt sok embernél kínzó, nehezen múló fejfájást, alvásproblémákat okoz, és ha nem öltözünk fel rendesen, nagyon könnyen megfázhatunk. Az immunrendszer ilyenkor hamar legyengül, ami miatt lényegesen nagyobb a betegségek kialakulásának a kockázata – sorolta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. A Meteo Klinika igazgatója hozzátette: az időseknek kevésbé rugalmas a szervezete, így ők még nehezebben alkalmazkodnak a változásokhoz, de a nagy szelet a gyerekek sem viselik jól, a szélsőséges időjárás gyakran tanulási problémákhoz is vezet.

Németh Lajos szerint a hegyek tompíthatják a vihart.

– A napsugárzás, az áramlási viszonyok és a domborzat mind közrejátszik a ciklonok képződésében. A meleg és hideg levegő találkozása idézi elő. Az éghajlati változások miatt az utóbbi években számottevően növekedett az óceánok hőmérseklete, emiatt egyre gyakrabban alakulnak ki, és várhatóak a jövőben is ilyen ciklonok, ugyanis ezek ebből táplálkoznak. A Kárpát-medence térségét az Atlanti-óceán felett kialakult viharos, több ezer kilométer kiterjedésű ciklonok sújtják, melyek ítéletidővel járnak. A Balatonnál és a Bakonyban tegnap 80-120 kilométeres szél pusztított. A minket körülvevő hegyek valamelyest tompítják a pusztító vihart, de így is fokozott veszély áll fent – részletezte a Lokálnak a meteorológus.

Így védekezhetünk!

A Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő, ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az alábbiakat tanácsolja.