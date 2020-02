Király Viktor: Anita mellett értem meg az apaságra

Extra

Holló Bettina ,

Élete legszebb időszakát éli át Király Viktor. Az énekes decemberben vette feleségül szerelmét, Anitát, akivel nyár elejére várják első közös gyermeküket. A pár már néhány apróságot is megvásárolt a picinek, akinek ultrahangos fotóival képtelenek betelni.

Az énekes két és fél éve alkot egy párt Anitával, akivel bátran vágott bele a családalapításba.

– Elég lazán kezeltük a babakérdést, úgy voltunk vele, hogy ha jönnie kell, akkor jön. Hát, jött is elég hamar, elképesztően boldogok vagyunk – kezdte a Lokálnak Király Viktor. – A korábbi kapcsolataimban sokkal óvatosabb voltam, mindig találtam valami kifogást, ha szóba került a gyermekvállalás. Anita mellett azonban megértem az apaságra, hatalmas büszkeséggel töltenek el az ultrahangos képek. Most az egész család boldogságban úszik, anyám és apám is nagyon meghatódott, amikor megtudták, hogy unokájuk lesz – mesélte boldogan a 35 éves énekes, aki nagyon felnéz kedvesére.

– Csak most jöttem rá, hogy mennyi mindent kell kibírnia egy kismamának. Anitát sem kerülik el a reggeli rosszullétek, ő mégis megy, teszi a dolgát, és derekasan helytáll mindenben. Én biztos kikészülnék, ha így telnének a mindennapjaim, de a feleségem egy igazi hős – jelentette ki Viktor.

A házaspár nyár elejére várja a kicsit, néhány apróságot már vettek is neki, például egy koronás cumit. A tökéletes nevet azonban még keresik.

– Rengeteget hülyéskedünk, hiszen akármennyire is különleges lesz számunkra, be kell látnunk, hogy nem egy római hadvezér vagy egyiptomi hercegnő lesz a gyermekünk. Nem könnyű döntés, de idővel megtaláljuk a tökéletes nevet – tette hozzá az énekes, aki kisfiúnak és kislánynak egyformán örülne.

Két hét alatt szervezték meg az esküvőt

A nagy sietség nem a pici érkezése miatt volt. – Az ikertestvérem, Ben Amerikában él, de decemberben hazajött Magyarországra. Tudtuk Anitával, hogy hamarosan összeházasodunk, így nem akartuk őt ide-oda reptetni. Két hét alatt megszerveztük az esküvőt, és ez így volt a legjobb, soha nem fogom elfelejteni azt a napot – tette hozzá.

Vége a hajnalig tartó buliknak

– Nem is kérdés, hogy Anita az első. Persze találkozok néha a haverokkal, de már nem nyomjuk reggelig a diszkóban. Sokkal többet ér, ha együtt lehetek a feleségemmel, egy házasságban mások a szabályok – mondta.