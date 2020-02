Kislánya miatt konyhatündér lett Tücsi

Extra

Holló Bettina ,

Kislánya miatt tölt egyre több időt a konyhában Tücsi. A fiatal anyuka elárulta, nagyon fontos számára, mit és hogyan készít el a kis Narának, ezért veszi körbe magát olyan kiegészítőkkel és gépekkel a konyhában, amelyek megkönnyítik a főzést.

Egyre otthonosabban mozog a konyhában Tücsi. A modell, amióta kislányának, Narának is főznie kell, többet kísérletezik a főzés terén, finom, egészséges, gyerekbarát fogásokat készít.

“Úgy mondanám, hogy minden megvan a konyhánkban, ami “kötelező”, most kezdjük el beszerezni azokat a dolgokat, amikkel otthonosabbá, szebbé tehetjük, és persze a praktikum is fontos szempont” – mesélte Tücsi. “Illetve az, hogy egy eszköz segítségével minél egészségesebb és finomabb ételt készíthessek. Tavaly a Konyhakiállításon találtam meg az álom konyhaszigetemet, ezért idén is biztosan kimegyünk. Most főként a kiegészítők terén nézünk majd szét.

Nara már szinte mindent eszik, anyukája a neki való, gyerekbarát módon készíti a finomságokat. Szükség is van erre, a kislány ugyanis nem vevő a bébiételekre, sokkal jobban kedveli anya főztjét.

“A gyümölcspüréket megeszi, de a bolti bébiételekkel hadilábon áll. Nem bánom, örülök, ha az a kedvence, amit én készítek neki. Egyre többször kap abból is, amit mi eszünk, természetesen ezt is úgy fűszerezem, hogy az ő számára is jó legyen. A darabos étkezéstől egyelőre féltem, bár próbálkozunk” – mosolygott a műsorvezető . “Szívesen adnék neki például sült édesburgonya hasábokat, de az olajat én sem szeretem, így most keresünk majd egy száraz fritőzt a Konyhakiállításon, amiben készülhet a klasszikus vasárnapi ebéd, a krumpli és a rántott hús is.

Tücsi elárulta, a konyhában is szereti magát körülvenni a trendi, letisztult vagy éppen színes eszközökkel, kiegészítőkkel, így különösen kíváncsi az idei kiállításra. Tavaly még Nara nélkül látogatott ki a rendezvényre, idén viszont már a kislánya is a segítségére lesz a válogatásban.

“Én nagyon kíváncsi vagyok, biztos, hogy sok szép dolgot találok majd. És persze a párom, Sofi is várja már, hogy mit hozok megint haza” – nevetett Tücsi.

A Konyhakiállítás idén február 28-március 1. között várja látogatóit a Budapest Sportarénában.