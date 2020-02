Kökény Attila: Többen is felajánlkoztak, de nem esem kísértésbe

Extra

Holló Bettina ,

Kökény Attila A Dal 2020 versenyzőjeként a szakításról énekel. Ez nem könnyű neki, hiszen 12 évvel ezelőtt az ő házassága is válságba került, miután megcsalta feleségét, Arankát. Az énekes a Lokálnak elárulta: ma már nem esik kísértésbe, de a féltékenykedés a mai napig jelen van az életükben.

Kökény Attila Búcsúznom kell című dalával ismét könnyeket csalt A Dal 2020 nézőinek a szemébe. Az énekes a Duna Televízió színpadán a szakításról, válásról énekelt, amit korábban kis híján neki is át kellett élnie. – Nem vagyok rá büszke, de 12 évvel ezelőtt valóban volt egy botlásom – kezdte a Lokálnak Kökény Attila.

– Két hónapig külön is voltunk Arankával, ami életem eddigi legnehezebb időszaka volt. Sajnos az ember sokszor csak akkor jön rá, hogy mennyire szereti a másikat, amikor úgy érzi, hogy elveszíti. Emlékszem, hogy rengeteget küzdöttem, mire visszanyertem a bizalmát, tényleg mindent bedobtam. Ajándékokat vettem, közös programokat szerveztem, és persze elhalmoztam a szeretetemmel. Hálás vagyok érte, hogy visszafogadott – mesélte az énekes, aki úgy érzi, hogy mindez már a múlté.

– Ezt a sztorit örökre elástuk, szerencsére Aranka sem hánytorgatja fel nekem. Ettől függetlenül egy egészséges féltékenykedés még a mai napig jelen van a kapcsolatunkban, de szerintem ez normális, tekintve, hogy a rajongóim kilencven százaléka nő. A koncerteken muszáj vagyok kacérkodni velük, kacsintgatni nekik, amit nyilván egy feleség sem nézne szívesen. Ezért Aranka nem igazán jár a koncertjeimre, engem is frusztrálna, ha eljönne, nem tudnék úgy teljesíteni – mondta őszintén Attila, aki most remek formában van. Ez a nőknek is szemet szúr, de mint mondja, a csábító lehetőségekkel ma már nem él.

– Többen is felajánlkoztak már, hogy eljuttatnának a csúcsra, ami persze nem rossz dolog, de én nem esem kísértésbe. Nem is rejtegetem a feleségem elől a telefonom, gyakran a meredek üzeneteket vele is megosztom – tette hozzá a 44 éves énekes, aki A Dal 2020 szombati elődöntőjében küzdhet tovább a 75 millió forint összértékű, a zenei karrier építésére fordítható főnyereményért.

Fiatalos nagypapa

Kökény Attila 21 éves lánya, Aranka január végén adott életet az énekes unokájának, Medárdnak.

– Mióta Medi megérkezett, a feje tetejére állt a világ. Nagyon sok időt töltünk együtt, csodálatos ez az időszak. Az unokám gyönyörű baba, nem győzünk betelni vele – mondta a büszke nagypapa.