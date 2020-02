Koronavírus: Két hétre karanténba kerülnek a Vuhanból hazahozott magyarok

Extra

Lokál ,

Jól van az a hét magyar, akiket elhoztak a koronavírus miatt lezárt kínai városból, Vuhanból. Még indulás előtt két vizsgálaton is átestek, szerencsére tünetmentesek, de a biztonság kedvéért itthon két hétig karanténban lesznek.

„Tünetmentesek azok a magyarok, akik elhagyták Vuhant” – nyilatkozta a külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára vasárnap délután telefonon az MTI-nek. Menczer Tamás elmondta: nem sokkal fél 3 után megérkezett Franciaországba az a repülő, amely mások mellett azt a hét magyar állampolgárt is hozta, akik úgy döntöttek, hogy szeretnének hazatérni a lezárt kínai tartományból.

A hét magyar közül öten voltak Vuhanban, ketten másik városban. A nehéz közlekedés ellenére mindannyian időben odaértek a találkozási ponthoz, ahonnan elvitték őket a repülőtérre. Még indulás előtt két – kínaiak és franciák által végzett – orvosi vizsgálaton is átestek. Ennek eredménye szerint mindegyik magyar jól van. A leszállás után sincsenek tüneteik, fáradtak, de jól vannak.

A magyarokért a Magyar Honvédség repülője indult el, és a tervek szerint Budapestre még tegnap késő este (lapzártánk után) megérkeztek. Az országos tiszti főorvos és az egészségügyi kormányzat irányítása mellett a mentőszolgálat fogadja őket, és a budapesti Szent László Kórházban lesznek elkülönítve megfigyelés alatt. Egy különálló épületben kerülnek karanténba 14 napra, amíg vége nincs a vírus lappangási idejének.

14 napig a családjuk sem látogathatja őket

Ahogy írtuk, bár a magyarok tünetmentesek, de a biztonság kedvéért két hétre karanténba kerülnek. Ez idő alatt nem hagyhatják el a Szent László épületét, és a családjuk sem látogathatja őket. A külön szobáikhoz, külön mellékhelyiség is tartozik majd. Az egészségügyi dolgozók is védőfelszerelésben mehetnek be hozzájuk. Az épületet is lezárják a kíváncsi szemek elől.

Orbán Viktor: Nincs baj, de lehet! A koronavírus ügyében Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte: Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzs állt fel a vírus elleni védekezés érdekében. A kormányfő hangsúlyozta: „most nincs baj, de lehet, ezért a dolgot komolyan kell venni”. Hozzátette, pánikot nem szabad kelteni, de bagatellizálni a kérdést akkor sem lehet, ha jelen pillanatban nem tudni arról, hogy Magyarországon tartózkodna olyan ember, aki ilyen vírust hordoz.

Több mint 300-an meghaltak

A vírus okozta járvány valószínűleg egy vuhani piacon indult el tavaly decemberben. Kínában a legutóbbi, vasárnapi összesítések szerint több mint 13 ezer ember fertőződött meg, és 300-nál is többen meghaltak. A vírus további 20 országban jelent meg, halálos áldozatot Kínán kívül egyelőre csak a Fülöp-szigeteken szedett, ott egy kínai állampolgár halt bele a súlyos tüdőgyulladást okozó fertőzésbe.

Vizsgálják azokat, akik Kínából jönnek

Hatósági döntés értelmében minden Kínából közvetlen járattal érkező utast az országba történő belépés előtt, még a repülőtéren hőmérős szűrésnek kell alávetni. Az utasok egészségügyi állapotának ellenőrzése, a több országban már alkalmazott eljárásrendhez hasonlóan testhőmérséklet-mérés módszerével történik. A határértéket meghaladó testhőmérséklet esetén az egészségügyi szakszemélyzet további vizsgálatokat végez, és dönt a fertőzés gyanúját illetően. A Shanghai Airlines közlése szerint a Csengtu–Budapest járatot február 4. és március 28. között, a Hszian–Budapest járatot február 6. és március 26. között felfüggesztik.

Itthon is folyamatosan gyártják a védőmaszkokat

A büntetés-végrehajtási szervezet megkezdte az egészségügyi védőmaszkok gyártását. Az újra indított gyártás folyamatosan növeli az árukészletet, jelenleg több mint 320 ezer darab védőmaszk áll rendelkezésre. A gyártás folyamatosságát a rendelkezésre álló alapanyagok mennyisége és a fogvatartottak hosszított idejű – váltásban napi 12 órás – munkavégzése garantálja. A gyártási kapacitás napi 20 ezer darab védőmaszk, a kapacitás bővíthető. A védőmaszkokat az Adorján-Tex Kft., a büntetés-végrehajtás egyik gazdasági társasága, fogvatartotti foglalkoztatással a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben gyártja.