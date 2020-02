Koronavírus: megfertőződött egy magyar a karanténhajón

Külföld

Lokál ,

Magyarországon egyelőre nincs koronavírussal fertőzött beteg, egy honfitársunk azonban már elkapta a kórt Japánban. A férfi azon az óceánjáró hajón dolgozott, amelyet február elején karantén alá vontak.

Hétfőn sajtótájékoztatón nyugtatott meg mindenkit az országos tiszti főorvos, Müller Cecília, hogy hazánkban egyelőre nincs koronavírus fertőzött. A nap folyamán azonban kiderült, hogy már regisztráltak magyar megbetegedést. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára közölte a hírt: egy magyar megbetegedést regisztráltak. A japán hatóságok tájékoztatása szerint ugyanis pozitív lett az ázsiai szigetország mellett karanténba helyezett hajón dolgozó egyik magyar állampolgár koronavírustesztje. A Diamond Princess nevű luxus-óceánjárót február 5-én helyezték karanténba, amit 14 nappal később feloldottak. Az emberek többsége múlt szombatig elhagyta a hajót, de a személyzet jelentős része ott maradt, köztük három magyarral, egy zenész testvérpárral és egy felszolgálóval.

– Hármuk közül az egyik személy koronavírustesztje pozitív lett. Őt elkülönítették, két-három napon belül átszállítják egy kórházba vagy egy megfigyelőközpontba. Nem lázas, nem köhög, tünetmentes, és jól van – közölte Menczer Tamás, aki hozzátette, az érintett fertőzöttet többször is tesztelni fogják, amíg a megfigyelése tart. – Vele és a másik két magyarral egyaránt kapcsolatban vagyunk. Az ő eredményeik továbbra is negatívak, jól vannak, tünetmentesek – mondta Menczer. A külügy egyébként segíti a fertőzött beteget, tegnap például kapott egy olyan SIM-kártyát, amelyen van internet-hozzáférés. – A karantén olyan hosszú lesz nála, amennyire indokolt – tette hozzá az államtitkár. Menczer arról is beszámolt, hogy Kínában 171, az öt legfertőzöttebb kínai tartományban pedig 20 magyar tartózkodik, de valamennyien jól vannak.

Olaszországban tovább nőtt a halálos áldozatok száma

Tegnap délelőtt még három, délután már hét halálos áldozatról számoltak be az olasz lapok – írta a Ripost. Olaszországban összesen öt tartomány érintett: Piemont, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia és Veneto, ebből ez utóbbi kettő nevezhető a vírusos megbetegedések gócpontjának. – Arra kérünk minden magyar állampolgárt, hogy csak akkor utazzanak ezekbe a régiókba, ha halaszthatatlan dolguk van – mondta az államtitkár hétfő délután.