Koronavírus: Tünetmentesek a hazatért magyarok

Továbbra is tünetmentes az a hét magyar, akiket vasárnap este szállítottak haza a koronavírus miatt a kínai Vuhanból. Mindegyikük jól van, jelenleg a Szent László Kórházban vizsgálják őket.

– Egészségesnek érzik magukat a kínai Vuhanból hazatért magyarok, de a biztonság kedvéért fenntartják a rájuk vonatkozó kéthetes karantént – közölte az országos tiszti főorvos az M1 aktuális csatornán. Müller Cecília kiemelte, hogy Magyarországon továbbra sincs koronavírusos beteg, de a hét, karanténban lévő magyaron még sok vizsgálatot kell elvégezni.

Mint korábban beszámoltunk róla, a jelenleg több mint 360 halálos áldozattal és 17 ezer feletti fertőzöttel járó koronavírus székhelyén, Vuhanban összesen nyolc magyar tartózkodott, közülük heten jelezték, hogy szeretnének a lehető leghamarabb hazatérni. A francia állam közreműködésével ez vasárnap meg is valósult. Mindnyájan védőruházatban érkeztek, és elkülönített autókban szállították őket a kéthetes karanténba a Szent László Kórházba.

Orbán Viktor nyilvánosan mondott köszönetet a segítségért a francia államfőnek, Emmanuel Macronnak. – „Köszönöm Önnek a kiváló együttműködést, mely elengedhetetlen volt ahhoz, hogy ezt az összetett műveletet a rendkívüli körülmények közepette sikerüljön végrehajtani” – írta. Menczer Tamás, a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár szintén köszönetét fejezte ki a francia külügyminisztériumnak és a kínai hatóságoknak az együttműködésért, és egyúttal felszólította az ellenzéki pártokat. – „Az ember azt gondolná, hogy létezik egyfajta nemzeti minimum, aztán mindig kiderül, hogy nem létezik, akár migrációról, akár vírusról, járványról van szó” – fogalmazott. Az államtitkár hozzátette: az ellenzék nem támogatja a kormányt akkor sem, amikor magyar emberek biztonságáról, egészségéről van szó, „ezzel kell együtt élnünk”, azonban a kormány az ellenzék nélkül is megtesz mindent a magyar emberekért.

Újabb budapesti járatot függesztettek fel

A közvetlen Sanghaj–Budapest járatot is felfüggesztette a Shanghai Airlines, a társaság Boeing 787-ei február 10. és március 31. között nem közlekednek az útvonalon – közölte a Budapest Airport az MTI-vel. Szombaton a Hainan Airlines is közölte, hogy február 7. és március 28. között nem repül Csungking és Budapest között. A törléssel így már csak az Air China hetente háromszor közlekedő Peking–Minszk–Budapest–Peking járata maradt, amellyel közvetlenül elérhető maradt Kína. A törlések előtt heti 11 járat repült a két ország között.

Megvan a gyógymód?

Thaiföldi orvosok azt állítják, hogy sikeresen kezeltek súlyos új koronavírusos megbetegedéseket influenza- és HIV-vírus elleni gyógyszerek kombinációjával, az első eredmények jelentős javulást mutatnak a betegeknél a kezelés után 48 órával.

„Mindent házhoz rendelünk, nem merünk kimenni az utcára”

A Lokálnak a korábban Magyarországon élő 19 éves Yuan is beszámolt, hogyan is telnek most az ő és családja mindennapjai Kínában.

– A környékünkön négy embernél is kimutatták a koronavírust. Nagyon félünk, nem merünk kimenni az utcára sem. A szüleim itthonról dolgoznak, és házhoz rendeljük az élelmiszert és egyéb háztartási eszközöket.

A Rita magyar vlogger Kínában, arról számolt be, hogy az ottani oktatás jelenleg online zajlik, és csak áprilisban nyitnak meg az intézmények.

Az egyetemek is intézkednek

Több egyetem is óvintézkedéseket tesz a kínai hallgatóik miatt.

„Az intézmény vezetése arra kéri azokat a hallgatókat és munkatársakat, akik Kínából, különösen annak Hupej tartományából, vagy az érintett távol-keleti országokból tértek vissza az elmúlt napokban, vagy térnek vissza hamarosan, hogy két hétig maradjanak távol a közösségi eseményektől, és figyeljék saját egészségi állapotukat.” –közölte a Szent István Egyetem.

Hozzájuk hasonlóan a Budapesti Metropolitan Egyetem is arra kérte külföldi hallgatóit, hogy az országba érkezésüket követő két hétben ne látogassák az intézményt. A Budapesti Gazdasági Egyetem emellett felszólította diákjait, mellőzék a kézfogásokat, öleléseket.