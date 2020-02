Koronavírus: újabb magyarok kerültek karanténba

Extra

P. L. ,

Magyarországon továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, de Budapesten tizenkilencen vannak karanténban, Tenerifén a magyar turisták egy szállodában rekedtek, míg Japánban a luxushajón dolgozó, koronavírussal fertőzött magyart kórházba szállították. Európa 11 országát érinti a koronavírus-fertőzés, a magyar kormány mindent megtesz, hogy a fertőzés ne jusson át a határon.

Napról napra egyre több megbetegedésről lehet hallani, a szomszédos Ausztriában és Horvátországban is regisztráltak már koronavírussal fertőzött betegeket. Magyarországon lapzártánkig nem jött hír fertőzött betegről.

Vasárnap érkeztek haza, és kerültek azonnal karanténba azok a magyar diákok, kísérőik és két buszsofőr, akik Észak-Olaszországban, Lombardia tartományban laktak az elmúlt hetekben. A középiskolások szálláshelye mindössze 13 kilométerre volt a ma már a koronavírus miatt teljesen lezárt területtől, többen a diákok közül jártak Milánóban. A Lokál megtudta, az összesen 19 megfigyeltet – melyből 11 középiskolás diák – egy- és kétágyas fürdőszobás szobákban szállásolták el a karantén idejére. Rokonaik, szüleik nem látogathatják őket, csak videóchaten vagy telefonon tudják velük tartani a kapcsolatot.

– A karanténban lévő embereket a rokonaik nem látogathatják, de a legkülönbözőbb, kényelmet és szórakozást segítő eszközöket szabadon eljuttathatják hozzájuk – mondta dr. Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa a Lokálnak. Megtudtuk, a kórház kiemelten ügyel a karanténban lévőkre, pszichológust is biztosítanak számukra, hogy könnyebben feldolgozhassák a bezártsággal és bizonytalansággal járó heteket. – A hosszan tartó bezártság, különösen a fiataloknál, különböző átmeneti pszichés problémákhoz vezethet, ami miatt kijelölt pszichológus foglalkozik mind a fiatal, mind a felnőtt karanténban lévő emberekkel – fejtette ki dr. Szlávik. Hogy mit érezhetnek a tinik, és a vesztegzár alatt lévő felnőttek, Makai Gábor klinikai szakpszichológus magyarázta el. – Az ember eleve nehezen tűri, hogy a szabadságában korlátozzák, de ilyen helyzetben még konkrét létbizonytalanságban is van, hiszen nem tudhatja biztosan, hogy fertőzött-e vagy sem. Néhányuknál előjöhet halálfélelemmel átitatott fantáziálás és szorongás. A szakemberek ilyenkor azt tehetik, hogy megpróbálnak támaszt és kapaszkodót nyújtani a vesztegzár alatt lévőknek. A cél az, hogy oldódjon a szorongásuk.

Budapest: egy magyar sofőr is karanténban

Rómából érkezett haza az a magyar kamionos, aki korábban Lombardiában is járt. A férfi rossz közérzetre panaszkodott, ugyan láza nem volt, mégis értesítette a Népegészségügyi Központot, Müller Cecília tiszti főorvos pedig elrendelte a karantén alá helyezését.

Lombardia: kamionjában rekedt

Menczer Tamás külügyi államtitkár kedd délután arról számolt be, hogy Lombardiában a vesztegzár alatt lévő tartományban rekedt egy másik magyar kamionos. A férfi állítása szerint jól van, nincsenek tünetei, és a karantén idejére a kamionjában marad.

Tenerife: karanténszállodában rekedt több magyar

Turisták százait helyezték kedden karanténba a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek legnagyobb szigetén, Tenerifén, ahol egy, az új koronavírussal megfertőzött olasz állampolgár tartózkodott. Sajnos vannak magyarok is a szállodában, számuk egyelőre nem ismert.

Japán: karanténhajóról is kórházba vitték a fertőzött magyart

A Japánban vesztegzár alatt lévő karanténhajón, a Diamond Princessen egy magyar férfi tesztje pozitív lett, őt kórházba szállították, és újra elvégezték rajta a szükséges vizsálatokat. A férfi továbbra is jól érzi magát, nem köhög, nem lázas. Vele, és a másik két magyarral is folyamatosan kapcsolatban vannak.