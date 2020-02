Korszakos beszédet tartott Orbán

Orbán Viktor az általa meghonosított évértékelő beszédeiben mindig olyan ügyeket vesz napirendre, amelyek hosszú távon meghatározzák Európa és Magyarország sorsát – mondták elemzők a Lokálnak Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjére reagálva.

A kormányfő vasárnap tartotta huszonkettedik évértékelő beszédét, és amint azt már megszokhattuk, most is komoly bejelentéseket tett. G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke szerint Orbán Viktor egy cselekvésközpontú beszédet mondott el.

– Ez egy korszakos jelentőségű beszéd volt, hiszen az időhorizontja rendkívül tág volt. Orbán Viktor az elmúlt 100 évről és az előttünk álló 10 évről is beszélt. Ilyen szónoklatokat általában csak korszakformáló politikusok szoktak tartani – összegezte a Lokálnak G. Fodor Gábor.

A klímavédelmi akciótervvel kapcsolatban G. Fodor Gábor kiemelte: ebben a kérdéskörben eddig a baloldal nyomás alá helyezte a jobboldalt egész Európában.

– A baloldalnak az volt a retorikája, hogy ők járnak elöl a zöldkérdésben, nekik fontos a környezetvédelem, ők tudják a megoldást. Nyugat-Európában alapvetően ez csak a fecsegés világa volt. Valódi cselekedeteket, eredményeket azonban nem láttunk. Erre reagált a miniszterelnök, hiszen a sopánkodás helyett egy cselekvési tervet vázolt fel, amelyben konkrét és számon kérhető lépések vannak – értékelt a politológus, kiemelve a Zöld Államkötvényt, amelynek kibocsátása szerinte egy innovatív lépés. – A jobboldal ezzel versenyelőnybe került a ballal szemben, és most már nehéz lesz ráfogni az Orbán-féle politikára, hogy érzéketlen lenne a klímaváltozás kérdésére.

Nemzeti konzultáció a fontos ügyekben

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lapunknak elmondta, hogy Orbán Viktor a globális kihívások mellett olyan fontos belpolitikai ügyekkel is foglalkozott évértékelőjében, mint amilyenek a magyar–roma együttélés kérdései.

– A gyöngyöspatai romák kapcsán született bírósági döntések igazságtalanok, és lerombolják az elmúlt egy évtizedben e területen elért eredményeket, így itt is mindenképpen szükség van kormányzati intézkedésekre és az emberek véleményének kikérésére. A gyöngyöspatai ügyhöz hasonlóan szintén sérti az emberek igazságérzetét a börtönbiznisz, amelyről ugyancsak szó lesz a most induló nemzeti konzultációban, ahogy a feltételes szabadlábra bocsátás szigorításának ügyéről is – értékelt a Lokálnak Deák.

Az elemző felidézte, hogy a nemzeti konzultáció intézménye bevált az elmúlt években, rendre több százezer ember tölti ki az íveket.

– Ez garantálja, hogy a kormány olyan döntéseket hozzon ezekben a fontos kérdésekben, amelyek az emberek akaratának megfelelnek – mondta.