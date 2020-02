Kovács Zoltán: A kártérítésbiznisz nem csak a börtönök körül forog

Belföld

Lokál ,

Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár a Magyarország Kormánya közösségi oldalán mondta el, hogy arra kér mindenkit, mondja el a véleményét őszintén a börtönbizniszről.



A kártérítésbiznisz nem csak a börtönök körül forog – mondta Kovács Zoltán. Bizonyára emlékeznek még arra a két illegálisan Magyarországra bangladesi bevándorlóra, akik aztán jogsérelemre hivatkozva beperelték a magyar államot. Az ő jogi képviseletüket külföldről pénzelt szervezetek látták el és végül tíz millió forintos kártérítést ítéltek meg nekik. Nem elég, hogy ezek a szervezetek ösztönzik és támogatják a bevándorlást, ráadásul üzletet csinálnak belőle. Tekintettel arra, hogy több százezer van a balkáni útvonalon és az illegális migráció jelenleg is zajlik, beláthatatlan lenne a vége annak az összegszerűségnek, amit kártérítésként megítélhetnének. Arra kérünk mindenkit, hogy mondjon erről véleményt. Vannak, akik szerint ez helyes, az illegális migránsoknak is jár kártérítés. A kormánynak erről van véleménye. Arra kérjük önöket, hogy a kérdőíven szereplő, erre vonatkozó kérdésekre is őszintén mondják el a véleményüket – zárta beszédjét a politikus.