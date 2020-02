Kutatnak a vadmacskák után a Kiskunságban

Belföld

Három vadkamerát helyezett ki a Kiskunsági Nemzeti Park ki a Kolon-tónál és kettőt a Tőserdőben, hogy vadmacskák után kutassanak.

– A kamerákat olyan élőhelyekre tettük, ahol potenciálisan előfordulhat ez a kisméretű, fokozottan védett ragadozó. Ezt az alkalmat felhasználtuk egy terepi szakmai eszmecserére és a témához kapcsolódó kisebb konferencia megtartására is. A kamerák elé dörgölőzőfákat is kihelyeztünk, melyekkel reményeink szerint szőrmintákat is gyűjthetünk – írja közleményében a Nemzeti Park.

Mint írták az országban már több helyen is sikerült kimutatni vadmacskák jelenlétét vadkamera segítségével, illetve szőrmintákat is tudtak így gyűjteni. A vadmacska fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 Ft.