Levelet kaptak a gyöngyöspatai romák

Amint arról már korábban is szó esett, a várost megroppantó anyagi kártérítés helyett, oktatásban, képzésben megtestesülő jóvátételt ajánl, akár az illető élete végéig a falu önkormányzata. Levelet küldtek minden érintettnek – írja a Ripost.

A lap arról számol be, hogy ebben a tankerületi igazgató és a város polgármester asszonya párbeszédet, egyeztetést javasol. Mindenekelőtt arról, hogy a helységet megroppantó, költségvetését csődbe vivő sok százmilliós kártérítés helyett az érintettek hajlandók-e másféle elégtételt elfogadni.

Például egy olyan több évre szóló, összetett képzési csomagot, amely jelentősen javítaná munkaerőpiaci esélyeiket. Ebbe a levél szerint beleértendő lehet szakképesítés megszerzése, nyelvi képzés vagy akár informatikai ismeretek elsajátítása is. Akár évekre vagy élethossziglan tartóan is. Akár a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő kiegészítő képzések vagy a pszichés állapot javítását szolgáló oktatás is szóba jöhet.

A polgármester és a tankerületi igazgató a levéllel elsősorban azt szeretné kipuhatolni, hogy van-e az érintettekben bármiféle hajlandóság a párbeszédre vagy kizárólag a községet megroppantó pénzbeni kártérítéshez ragaszkodnak.

A levél írói többször is hangsúlyozzák, hogy ezzel a levéllel, amihez egy külön kérdőívet is csatoltak mindenekelőtt a felek tárgyalási hajlandóságát akarják kipuhatolni – ismerteti a Ripost.