Magyar emigráns az első amerikai csúcsgasztronómus

A gasztronómia történetében már Széll Tamás előtt is épp olyan gyakoriak az úttörő magyarok, mint a Nobel-díjasok között, vagy az innovatív megoldások mezején. Kevesen tudják, de a Four Seasons alapítója magyar volt.

Kényszermunkatáborból szökött, majd a nyilasok közé állt, hogy zsidókat mentsen Láng György, aki 1946-ban Amerikába emigrált, ahol séfként majd étteremvezetőként futott be karriert. A New York-i Four Seasons egyik alapítója, ami az első amerikai csúcsétterem volt, angol étlappal és szezonális menüvel, amerikai borokkal. Olyan progresszív gondolkodó volt Láng, hogy Mark Rothko világhírű absztrakt festőt kérte fel, hogy a vendégtér enteriőrjének dekorációját elkészítse. Hazatérése után ő futtatta fel újra a Gundel éttermet.