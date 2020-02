Magyarország az uniós élmezőnyben van a beruházási eredményekkel

Belföld

MTI ,

Minden eddiginél több, 10 556 milliárd forint értékű beruházás valósult meg tavaly Magyarországon, a beruházási ráta 28,6 százalékra ugrott, ezzel a teljesítménnyel az ország az Európai Unió élmezőnyében szerepel – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Központi Statisztikai Hivatal friss adatairól pénteken.

A beruházások bővülése a következő évek gazdasági teljesítményét is segíti, a fejlesztések a kapacitások kiépülése után, a termelés beindulását követően is erősítik a konjunktúrát – mutatott rá.

Ha van beruházás, ha jók a kilátások, akkor van remény arra, hogy a következő években is több munkahely legyen, és a kapacitások bővüljenek – mondta Varga Mihály.

Magyarország megfogalmazása szerint jól használja fel az európai uniós támogatásokat, amit a nagyarányú beruházások megvalósulásával támasztott alá. Az ingatlan, a szállítás, a raktározás és a feldolgozóipari területre jutott a legtöbb beruházás – mondta.

Elmondta, a kormány továbbra is kész arra, hogy a beruházásokat ösztönözze és támogassa, amit azzal is segít, hogy az adócsökkentéseket folytatja.

A Pénzügyminisztérium (PM) MTI-nek eljuttatott közleményében még azt is megjegyezte, ahhoz, hogy az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdasága legyen a magyar – miután tavaly csaknem 5 százalékkal bővült – jelentős mértékben járult hozzá a beruházások erőteljes, 14 százalékos erősödése.

A termelő ágazatok kiugró teljesítménye mellett a növekedés hozzávetőleg felét a szolgáltatások adták, köszönhetően annak, hogy a hatéves bér- es adómegállapodás következtében kétszámjegyűre gyorsult a bérek emelkedése – írták.

Ezzel párhuzamosan a felhasználási oldalon a belső kereslet adta a dinamikus bővülés fő húzó erejét: a fogyasztás és a beruházások is számottevő mértékben járultak hozzá a növekedéshez. Utóbbi kedvező adatait az otthonteremtési program keretei között felfutó lakásépítések, a hatékony uniós forrásfelhasználások mellett a 2017-től 9 százalékra csökkentett társasági adókulcs is támogatta, amely várhatóan továbbra is erősíti Magyarország tőkevonzó-képességét – áll a közleményben.

A legfrissebb adatok alapján a bruttó állóeszköz-beruházások volumene 2010 első negyedéve és 2019 negyedik negyedéve között 78 százalékkal nőtt az országban, ezzel az eredménnyel Magyarország a régióban éllovasnak számít. A következő időszak kedvező folyamatait erősítik egyebek mellett a Program a versenyképesebb Magyarországért növekedésösztönző intézkedései, az elmúlt időszakban bejelentett számos nagy volumenű – főleg az autóipart és a beszállítói hálózatot érintő – fejlesztés, míg a kkv-k aktivitását az alacsony hozamkörnyezet és a kedvező üzleti klíma támogathatja – írták.