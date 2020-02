Majka: Atikával ismét barátok vagyunk

Február 29-e az a dátum, amely négyévente csak egyszer van, így az ezen a napon szülöttek is csak négyévente ünneplik születésnapjukat. Világszinten közel ötmillióan vannak ők, köztük a háromszoros olimpiai bajnok Kovács Katalin is, aki a Lokálnak arról mesélt: hogyan is ünnepli ő a születésnapjait.