Majkával indul a TV2 szuperprodukciója

Extra

Lokál ,

Február 16-án este indul a TV2 új, élő szuperprodukciója, a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada, amelyben minden héten 3 maszkos szereplőt lepleznek le a sztárcsapatok a tévénézőkkel együtt.

A szereplők hónapok óta a legnagyobb titokban készülnek az új műsorra. A műsor körül különleges biztonsági intézkedéseket vezettek be. A szereplők még némasági fogadalmat is tettek, az élő adás napján ugyanis csak a próbák idejére hagyhatják el az öltözőiket, és senkivel nem beszélhetnek. A jelmezeket egy profi csapat készíti szigorú feltételek mellett, csak a méreteket tudják, azt nem, hogy kik bújnak majd bele. A szereplők között lesznek híres énekesek, színészek, sportolók, műsorvezetők, valóságshow-hősök és közéleti személyiségek is. A műsor házigazdája Tilla lesz, de feltűnik majd Majka, Judy és Hajós András, valamint Kajdi Csaba, Ábel Anita és Ganxsta Zolee, mint csapatkapitányok. A legújabb szuperprodukció vasárnap 18.50-től startol a TV2 csatornáján.