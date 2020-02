Megint baj van Gurcsány vagyonnyilatkozatával

Belföld

Lokál ,

Úgy tűnik Gyurcsány Ferenc nem egy pénzügyi zseni, ugyanis nagyjából egymilliárd forint hiányzik a számok alapján vagyonából. A Demokratikus Koalíció (DK) elnökének vagyonnyilatkozatából kiderül az is, hogy az európai parlamenti képviselő feleségének 200 millió forintot utalt.



Először a Világgazdaság című lap vette észre, hogy valamivel több mint 1 milliárd forint útja tisztázatlan Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozataiban. A lap szerint a DK elnökének vagyona csaknem 1,1 milliárd forinttal csökkent, vagyis havonta 23 millió forintot költhetett az elmúlt négy évben. Az Altus Portfóliókezelő Kft.-től összesen több mint 1,9 milliárd forint osztalékot vett fel négy év alatt.

A Ripost szerint nehezen követhető, hogy hova kerültek százmilliós összegek. A lap szerint Gyurcsány bőkezű volt Gyurcsánynéval, átrakott az ő számlájára 200 millió forintot, vagyis Dobrev Klára naponta 548 ezer forintot is költhet, ha úgy tartja a kedve. A családi villára, amelyet zsidóktól koboztak el, aztán ÁVÓ-s központként is működött Gyurcsány 100 millió forintot különített el feljítás céljára.

Gyurcsányék a kötcsei vidéki házukra is elvertek 100 milliót, ugyanis a luxusnyaraló mellé még egy házat építettek. Ezen kívül a rokonok is jól jártak, ugyanis egy év alatt 70 milliót szórt el rájuk a DK bőkezű elnöke, vagyis naponta több, mint 190 000 forintot szórt el rájuk. Ebben nincs benne az a 80 millió amiből nyilvánvaló luxuslakásokat vette első házasságból származó gyerekeinek. De Gyurcsány 70 millió forintot áldozott arra is, hogy civil szervezeteket támogasson.

A vagyonnyilatkozatba bekerült egy ingatlanvásárlá is, de csak egy 225 millió forintos foglaló. Kérdés, ha ennyi a foglaló mennyi lesz majd az újabb luxusingatlan végső értéke?

Gyurcsánynak már korábban is meggyűlt a baja a vagyonnyilatkozataival. 2018-ban kiderült ugyanis, hogy 2017-re vonakozóan elfelejtett beszámolni arról, hogy több mint 150 millió forintot tartott az év elején az osztrák Schoellerbank AG bécsi fiókjánál vezetett számláján. A Schoellerbank AG egy exkluzív, magánkézben lévő pénzintézet, amely 1833 óta működik a Lajtán túl, úgy tudni, hogy ez az osztrák milliárdosok kedvenc pénzintézete. Amikor kiderült a dolog, Gyurcsány azt mondta, hogy ő európai polgár ott tartja a pénzét, ahol akarja.