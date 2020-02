Méhek nélkül nincs élet!

Extra

Holló Bettina ,

A méhek kipusztulását állítólag az emberiség csupán négy évvel élné túl, de reméljük, az Albert Einsteinnek tulajdonított mondat sosem válik valósággá. Mindenesetre a méhekre vigyáznunk kell, nélkülük igazi élelmiszer-katasztrófa köszöntene be, többek között nem lenne alma, narancs, citrom, sőt még paprika sem. A méhészek munkája is nagyon fontos, a kormány felismerte nehéz helyzetüket, és több intézkedéssel is támogatja az ágazatot.

A méhészek támogatását az agrárminiszter a klímavédelmi intézkedések fontos alappillérének nevezte a múlt héten. Nagy István bejelentette, hogy a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételek személyijövedelemadó-mentességet élveznek majd.

– Ez mindenképpen nagy segítség, lendít valamennyit a forgalmon. Értékelni kell ezt is, és a többi támogatást is, amit a kormány elérhetővé tett a méhészeknek. Érződik, hogy javítani akarnak a helyzetünkön, végre haladunk valamerre – árulta el a Lokálnak Potocska György méhész, aki kollégáihoz hasonlóan tavaly is keményen dolgozott, mégsem zárt túl jó évet.

– Az időjárás volt a legnagyobb ellenségünk. Az akác májusban virágzik, amikor sorra dőltek meg a hidegrekordok. Tíz fok alatt a méhek ki sem mennek, ráadásul rengeteg csapadék esett, ez pedig viharos széllel társult, amit szintén ki nem állhatnak. Így szinte alig termett akácméz, ami a bevétel szempontjából óriási kiesés. Repce- és napraforgóméz még csak-csak termett, de a külföldi versenytársak megjelenése miatt sajnos azokból sem lehetett komoly profitra szert tenni – magyarázta Potocska, aki szerint az importáru meg sem közelíti a magyar termékek minőségét.

– A méz csak akkor lehet nagyon olcsó, ha hamis. A valódi termék mögött ugyanis rengeteg munka van. Gondoljunk csak bele, hogy egy méh egyszerre milyen kevés mennyiséget tud a virágtól a kaptárig elszállítani, és milyen sokat kell fordulnia, dolgoznia ahhoz, hogy összegyűjtsön egy kiló mézet, aminek az ára akác esetében körülbelül 2200 forint – mondta a méhész.

További aggodalomra adnak okot a különböző betegségek, amelyek közül az egyik legjelentősebb az atkakór. Emellett a növényvédőszerek is rengeteg méh pusztulásáért felelősek.

„Válságban van az európai méhészet, az Európai Bizottságnak ezért meg kell vizsgálnia a méhcsaládok csökkenő számának okait, és javaslatot kell tennie a válság kezelésére” – idézte korábban az MTI Nagy István agrárminisztert. A tárcavezető kiemelte: a méhek téli halálozási aránya 5–10 százalékról 25–40 százalékra nőtt. A méhcsaládok azonban egyre gyakrabban halnak ki már a nyár folyamán is.

2020-tól 25 százalékkal több támogatás

A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól 25 százalékkal több támogatást kapnak a méhészek. A számukra elérhető forrás ezzel 998,5 millió forintra bővült. A kormány tavaly bevezette a beporzási támogatást, amelynek összege méhcsaládonként 500 forint volt, de ez 2020-tól 1000 forintra emelkedett.

Fontos szerepük van

Egy Albert Einsteinnek tulajdonított mondás szerint a méhek kipusztulását az emberiség csupán négy évvel élné túl. Ha a méhpusztulás tovább folytatódik, a termesztett növényeink 60 százalékától búcsút vehetünk. – Ez maga lenne az élelmiszer-katasztrófa – jelentette ki Potocska György. Hozzátette: nem lenne például alma, körte, szilva, barack, paprika, narancs, citrom, és még sorolhatnánk.

Bee mentheti meg az igazi méheket

270 ezer követője van az Instagramon Beenek, az influenszerként dolgozó méhnek. A vicces és cuki profilt azért hozták létre, hogy felhívják a figyelmet az igazi méhekre, amelyek egyre nagyobb veszélyben vannak.