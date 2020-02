Mi történt? Lady Gaga saját magát jegyezte el

Egészen elképesztő ötlettel tette színesebbé a Valentin-napot az énekesnő, aki saját magát jegyezte el egy gyémántgyűrűvel.

Bár a 33 éves énekesnőre néhány hete újra rátalált a szerelem, túl korai lenne ha máris eljegyeznék egymást. Gaga ezért Valentin-napon saját ujjára húzott egy hatalmas gyémántgyűrűt.

‘Úgy döntöttem, igent mondok magamnak! Büszkén viselem ezt a gyűrűt, hogy emlékeztessem magam és másokat arra, hogy a szeretethez nem kell engedély”– írta Gaga, aki már kétszer felbontotta jegyességét.

Celebrating Valentine’s Day wearing this badass ring designed by my friend @BAkerlund for @klarna. As we celebrate love today, I put this ring on my own finger as a sign of my love for myself and for my fans – & a reminder that we are all born superstars 💕 #getwhatyoulove #ad pic.twitter.com/0HLO4NKfoe

— Lady Gaga (@ladygaga) February 14, 2020