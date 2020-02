Migráns erőszakoskodott Budapesten

Belföld

Lokál ,

Letartóztattak egy nigériai férfit, aki tavaly decemberben bántalmazott egy nőt egy belvárosi szórakozóhelyen. C. C. Awuziekéről kiderült, hogy illegálisan tartózkodik Magyarországon, sőt testi sértés miatt, már a német hatóságok is elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint 2019. december 7-én 23.00 óra körül egy V. kerületi szórakozóhelyen a 31 éves férfi udvarolni próbált a nőnek, aki ezt visszautasította, és el is tolta magától. A férfi ekkor ököllel arcon ütötte a nőt, majd elmenekült a helyszínről. A bántalmazott nő akkor nem tett feljelentést, de ugyanezen a belvárosi helyen szórakozott a nő múlt szombat éjjel, amikor felismerte támadóját. A nő bejelentésére a rendőrök kiérkezéséig a biztonsági őrök visszatartották a férfit.

C. C. Awuzieke a bűncselekmény elkövetését nem ismerte be, adatainak ellenőrzésekor viszont kiderült, hogy illegálisan tartózkodik hazánkban, és hogy ellene a müncheni ügyészség testi sértés miatt nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.