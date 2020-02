Milyen keresetek vehetők figyelembe a nyugdíjszámítás során?

Belföld

A nyugdíj megállapítása kapcsán sok értetlenséget szül, hogy nem minden kereset és jövedelem vehető figyelembe a nyugellátás alapjául szolgáló átlagkereset kiszámításához.

Az alapelv nem látszik túl bonyolultnak: az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig elért (kifizetett), a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell meghatározni.

Persze sokakban az alapelv kapcsán is azonnal fölmerül néhány kérdés, főként az, hogy miért csak az 1988 után szerzett keresetek számítanak? A válasz kettős: egyrészt 1988. január 1-jétől lépett hatályba Magyarországon a személyi jövedelemadó rendszere, másrészt a tíz évvel később, 1998. január 1-jén hatályba lépett új nyugdíjtörvény megalkotása során a jogalkotónak meg kellett határoznia az átlagkereset-számítás mindenkire egységesen vonatkozó kezdő időpontját, és erre kiindulásként a legalább 10 éves átlagszámítási időtartam elegendőnek látszott. Ahogyan múlik az idő, egyre inkább lefedi a teljes aktív életpályát az átlagkereset számításába bevont tartam, hiszen 2020. évi nyugdíjmegállapítás esetén már 32 év kereseteit lehet figyelembe venni. Persze ha valakinek nem lenne elegendő jogosultsága 1988 óta, de előtte dolgozott, akkor egy kisegítő szabályrendszer révén a korábbi kereseteket is be lehet számítani, de erre egyre kevésbé van szükség.

A másik tipikus kérdés e tekintetben, hogy ha valaki korábban jogosult volt valamilyen juttatásra, de azt a részére csak a nyugdíjmegállapítás kezdő napját követően fizették ki, akkor ez a kereset vagy jövedelem beszámít-e az átlagkereset meghatározása során? A törvényi megfogalmazás szerint csak a nyugdíjmegállapítás kezdő napjáig elért és ki is fizetett kereset számítható be.

A nyugdíjtörvény tételesen felsorolja, hogy keresetként vagy jövedelemként mit kell figyelembe venni.

A felsorolás első tétele a mai napig értetlenséget szül, ugyanis a rendelkezések szerint az 1988. január 1-je és 1996. december 31-e közötti keresetek esetén csak a főfoglalkozásban elért jövedelmet lehet figyelembe venni, a másodállásban szerzett jövedelmet nem – pedig azután is fizetni kellett a nyugdíjjárulékot.

A második tétel okozza a legkevesebb gondot a megértésben, eszerint ugyanis 1998. január 1-jétől a társadalombiztosítási jogviszonyból származó, nyugdíjjárulék-alapot képező keresetet, jövedelmet kell figyelembe venni. Ha a nyugdíjjárulékot a biztosítási jogviszony keretében meghatározott összeg után kellett fizetni, ezt az összeget kell figyelembe venni – ez vonatkozik például az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmi munkát végzőkre.

Logikusan ez vonatkozna a főállású kisadózókra is, de ezt a kategóriát – nyilván a kisadózók nagy tömegére, idén már közel 350 ezer katásra is tekintettel – a törvény külön nevesíti, így jövedelemként kell figyelembe venni a főállású kisadózó társadalombiztosítási ellátásainak alapjául szolgáló, törvényben meghatározott összeget (ami idén 50 ezer forint tételes adó fizetése esetén 98.100 Ft, 75 ezer forint tételes adó fizetése esetén 164 ezer forint).

Miután a felszolgálási díj és a borravaló is járulékalapot képező jövedelem (persze ha bevallják), a jogalkotó számomra nem egészen érthető indokok alapján fontosnak tartotta külön kategóriaként beiktatni, hogy a felszolgálási díj, illetve a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló 81%-át is jövedelemként kell figyelembe venni. A rendelkezés mellett szól, hogy ennek révén a jellemzően nagyon alacsony keresettel rendelkező felszolgálók nyugdíjalapját próbálják kicsit növelni.

Külön kategóriát képez az ekho-t fizetők esetében figyelembe vehető jövedelem, amely azon egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alap 61%-a, amely után a magánszemélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék. Ez az újságírókat, művészeket, művészeti dolgozókat, sportolókat, edzőket érintő szabály is sokakat érint. Az ekho-t választók emellett a mindenkori minimálbér is után kötelesek nyugdíjjárulékot fizetni, a nyugdíjszámítás során

mindkét járulékalapot figyelembe veszik.

A több, mint 400 ezer őstermelő esetében a figyelembe vehető jövedelem kétféle lehet attól függően, hogyan fizették a nyugdíjjárulékot. Alapesetben az őstermelő a minimálbérnek megfelelő összeg után fizeti a nyugdíjjárulékot, így a figyelembe vehető jövedelem a minimálbér összege. Abban az esetben viszont, ha az őstermelői tevékenységéből származó, a tárgyévet megelőző évben elért bevétele nem haladja meg az Szja-törvény szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatárt (jelenleg évi 600 ezer forintot), akkor az éves bevételének a 6%-át kell jövedelemként figyelembe venni.

A nyugdíjtörvény külön nevesíti a figyelembe vehető keresetek között a szociális törvényben meghatározott munka-rehabilitációs díjat és fejlesztési foglalkoztatási díjat, amely elsősorban a fejlesztési foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak nem túl népes táborát érinti (akik minimális foglalkoztatási óradíja a mindenkori kötelező legkisebb órabér 30%-a). Szintén nem érint túl sok embert az EU tisztviselőinek és alkalmazottainak a magyar nyugdíj számítása során figyelembe vehető jövedelmére és az ehhez szükséges átutalásokra vonatkozó szabályozás.

A folytatásban azokról a juttatásokról lesz szó, amelyeket csak akkor kell figyelembe venni a nyugdíjszámítás során, ha annak eredményeként kedvezőbb helyzetbe kerül az érintett.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu