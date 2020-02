Mindenki örül a vény nélkül kapható gyógyszereknek

Belföld

Lokál ,

Február 14-től ismét vény nélkül kapható az Algopyrin fájdalom- és lázcsillapító tabletta és más, metamizoltartalmú gyógyszerek. Dr. Nékám Kristóf orvos szerint ezeknek a gyógyszereknek gyakorlatilag mellékhatásuk sincs, és egyszerre tehermentesíti a patikusokat, a betegeket és az orvosokat az új jogszabály.

Ezek olyan szerek amelyek egy átlagember számára lényegében csak előnyösek, és különösebb hátrányuk nincs, csak ha óriási mennyiségben próbálja meg valaki szedni őket. Ha valaki a patikában megveszi, akkor nyugodtan megkérdezheti, hogy mennyi ezeknél a gyógyszereknél az elfogadható napi mérték – mondta el a Lokálnak dr. Nékám Kristóf.

– Az Algopyrin alapvetően nagyon jó gyógyszer, rengeteg embernek tud fájdalmat csillapítani, és gyakorlatilag nincsen mellékhatása. Az Algopyrin nyugodtan beleférhet a vény nélkül kapható gyógyszerek közé. Mindenféle fájdalmakra lehet használni, és nagyon sokan használják is. Sok betegnél segít annyira, hogy utána orvoshoz sem kell menni, nyilván akkor igen, ha a tünetek nem enyhülnek vagy esetleg fokozódnak. De sokan vannak, akik csak azért mentek el, hogy felírassák. Ezáltal nekik is könnyebb lett az életük, és az orvosoknak, hiszen nincs adminisztrációs folyamat. Most az történt, hogy tehermentesítették a patikusokat – akikből sajnos kevesebb van, mint amennyi kellene –, hiszen vény nélkül gyorsíthatja a vásárlást, pont a patikákban, ahol a legtöbbször mindig sor áll – fejtette ki Nékám.

A doktor szerint az engedélyezett gyógyszereknél ugyanaz a hatóanyag, csak más néven.

– Különbségek az adagolások szempontjából lehetnek csak. Kisgyerekeknél nem szerencsés a fájdalomcsillapító, de ha a patikába járó felnőtteket vesszük alapul, akkor tényleg van rengeteg szer, amit nem feltétlenül kell receptíráshoz kötni – tanácsolta dr. Nékám Kristóf.

Az orvos szerint ha egy csoportban valamelyik komponenst, fájdalomcsillapítót vény nélküli kategóriába sorolnak, akkor nem sok értelme van, hogy a mellette lévőt vagy a hozzá szinte teljesen hasonlót pedig receptkötelessé tegyék.

Sokan csak emiatt mentek orvoshoz – Nagyon sok beteg jött be, hogy Algopyrint akar venni, de mondtuk nekik, hogy az vényköteles. Bár megjelent az utóbbi időkben egy generikuma, ami gyengébb volt, feleannyi hatáserősséggel, és akkor azt tudtuk ajánlani helyette. Most már azonban ez a probléma megoldódott, nagyon megkönnyítette mindenki életét. Sokan voltak, akik azt mondták, hogy nekik kifejezetten csak az Algopyrin használ, így már rajtuk is tudunk segíteni, és megspórolhat mindenki több felesleges kört – mesélt a Lokálnak az első napok tapasztalatairól egy budapesti patikában dolgozó gyógyszerész, Edit. Máté Csongor, győri háziorvos a Kisalföldnek elmondta, hogy amikor 2007-ben vénykötelessé tették az Algopyrint, az a rendeléseket nagyon megterhelte, mert sokan csak a recept miatt mentek hozzá. Később, amikor tudatosabbá váltak a betegek, akkor már a rendszeresen szedett gyógyszereikkel együtt íratták fel ezt a fájdalomcsillapítót. Az orvos azt is elmondta, hogy ugyan ajánlotta betegeinek azokat a készítményeket, amik ugyanolyan hatásúak, az idősebb korosztály ezekkel bizalmatlan volt.

Mostantól vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók:

– Algopyrin 500 mg tabletta

– Algozone 500 mg tabletta

– Flamborin 500 mg/ml belsőleges oldatos cseppek

– Metapyrin 500 mg filmtabletta

– Nodoryl Forte 500 mg tabletta

– Panalgorin 500 mg tabletta

– Suppositorium Analgeticum FoNo VII. PARMA

– Suppositorium Noraminophenazoni 100 mg és 200 mg FoNo VII. PARMA

– Tabletta Analgetica FoNo VII. PARMA

Kevesebbet kell sorba állni – Így már nem kell órákig várni, és nem kap el az ember még valami betegséget is pluszban az orvosi rendelőben. Én nem is szeretek a körzeti orvoshoz járni, úgyhogy csak olyan gyógyszereket szedek, amikhez nem kell recept – mondta Pali. – Nem szedünk gyógyszert, de eddig Kalmopyrin volt otthon meg aszpirin, mert azok vény nélkül kaphatóak. Nem is tudtam, hogy már az Algopyrint is lehet vásárolni, de az egy nagyon jó gyógyszer, úgyhogy így már biztos azt veszek legközelebb – árulta el János.