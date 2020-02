Molnár Dániel: Az utolsó pillanatig anyu mellett voltam

Extra

Kiss Nóra ,

Molnár Dániel egy igen megható és érzelmes szerzeménnyel nevezett A Dalba, melyet elhunyt édesanyja emlékére írt. Az énekes az utolsó percekig a beteg asszony mellett volt, akinek elvesztését két év után sem tudta még teljesen feldolgozni.

Mindenki szemébe könnyeket csalt Molnár Dániel Ábránd című száma, mellyel a Duna Televízió A Dal 2020 műsorában indult. A nézőket és a zsűrit egyaránt meggyőzte az érzelmes produkció, így Dani bejutott a középdöntőbe. Az énekes a dalt korábbi mesterével, Horváth Tamással együtt írta.

– Szeptemberben nagyjából elkészült a dal, amit aztán év végén Tomival együtt fejeztünk be. Január 11-én jelent meg a videóklip, ez édesanyám halálának évfordulója. Két éve már, hogy elhunyt, az ő emlékére írtam a dalt. Azt próbáltam szavakba önteni, mit éreztem mikor elveszítettem, hogy viselem a hiányát, és hogyan él ő bennem tovább. Emberpróbáló volt a válogatón a színpadon előadnom úgy, hogy közben ne omoljak össze – kezdte meghatódva a Lokálnak Dani, aki végigkísérte 52 éves édesanyja harcát a súlyos betegséggel.

– A halála előtt öt évvel diagnosztizáltak nála daganatos megbetegedést. Nagyon megijedtünk mikor kiderült, de az első három évet nagyon jól viselte. Nem volt betegségtudata, és nem is érezte magát rosszul, így bennünk sem tudatosult, hogy ő valóban súlyos beteg. Aztán rohamos gyorsasággal romlott az állapota, az utolsó fél év nagyon nehéz volt mindnyájunknak. Tudtuk, hogy már nem fogja sokáig bírni. Az utolsó pillanatig anyu mellett voltam, ápoltam őt, akárcsak a család többi tagja – folytatta a 23 éves énekes.

Dani még ma sem tudta teljesen túltenni magát szerette elvesztésén, a zene azonban igazi terápia számára. – A zene segítségével ki tudom magamból adni a fájdalmat. Sokat segít a veszteség feldolgozásában, de még mindig nem tudtam ezt magamban teljesen elrendezni. A létező legszorosabb anya-fia kapcsolat volt közöttünk, mindent megosztottam vele. Mindig is egy összetartó család voltunk, de a tragédia óta még inkább mélyült a kötelék közöttünk.

Jön a második elődöntő

Szombaton Danin kívül Ember Márk, a Kies, Kóbor Zsóka és Polgár Patrik, Kökény Attila, a Nene, Pál Dénes, a Turbo és Wolf Kati küzd majd az Év dala címért és a 75 milliós összértékű fődíjért A Dal 2020 második elődöntőjében. Közülük négyen kerülhetnek be a műsor március 7-ei döntőjébe. A múlt heti adáshoz hasonlóan most is akusztikus verzióban csendülnek fel a dalok.