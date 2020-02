Nagyon fontos! Ezt kell tudni, ha Amerikába készül

Külföld

Mennyivel előre kell beutazási engedélyt igényelni? Milyen típusú biztosítást érdemes kötni? Minden lényeges kérdést körüljártunk, ami egy amerikai útra készülve felmerülhet.

Talán nincs is olyan ezerarcú országa a Földnek, mint az Egyesült Államok. Annyi természeti kinccsel és kulturális látnivalóval hívogat, hogy egy élet is kevés lenne bejárni. Egyre többen vágnak neki ennek a kalandnak, ám a tengerentúlra repülve rengeteg a felmerülő kérdés. Némi aggodalom is lehet bennünk, ezt azonban a megfelelő felkészültséggel könnyű eloszlatni!

Az első lépés a beutazási engedély megszerzése, aminek hiányában nem léphetjük át az országhatárt. Ma már nem vízumra van szükség, hanem az úgynevezett ESTA program keretében jelentkezhetünk érte. Egy néhány napos átfutási idejű, egyszerű online folyamatról van szó, amit elvégezve – az esetek túlnyomó többségében – megkapjuk a 2 évre szóló belépési engedélyt.

„Hogy semmiképp ne fussunk ki az időből, érdemes az indulás előtt legalább 72 órával igényelni” – hívja fel olvasóink figyelmét Dohány Anna, a Morton’s Travel utazási szakértője. „Tartsuk észben azt is, hogy az ESTA az útlevélszámunkhoz kapcsolódik, ha tehát az időközben lejár, vagy elveszítjük, akkor új engedély igénylése válik szükségessé!”

Pénz, poggyász, óvintézkedések

A következő teendőnk, hogy időben megkössük az utazási biztosításunkat. Erre elsősorban azért van szükség, mert az amerikai kórházi kezelés költségei horrorisztikusan magasak lehetnek – figyelmeztet a szakértő. Ilyen esetekben nem elegendő az esetleges bankkártyához kapcsolódó biztosítás! A legcélszerűbb egyidejűleg baleset- betegség- és poggyászbiztosítást is kötnünk.

A pénzváltáshoz először tájékozódjunk az aktuális árfolyamokról az interneten. Ennek alapján fontoljuk meg, hol váltunk! Az egyes váltók közt akár több forint különbség is lehet. Készpénzt 10 ezer euró alatt vihetünk ki engedély nélkül az EU területéről – derül ki a NAV utastájékoztatójából.

Érdemes még itthon beszereznünk egy adaptert is, Amerikában ugyanis 110 volttal, váltóárammal működnek a konnektorok. Elképzelhető, hogy a reptéren is találunk, de jobban járunk, ha előre megvásároljuk egy szaküzletben.

Ha Amerikába utazunk, elsődleges szempont az öltözködésben is a kényelem. Bármerre járjunk is, a távolságok nagyok, a látnivaló pedig rengeteg – készüljünk rá, hogy sokat fogunk gyalogolni! Az sem rossz ötlet, ha üres bőrönddel utazunk ki, hiszen a tengerentúlon nagyon olcsón tudunk minőségi ruhákat vásárolni – hívja fel rá a figyelmünket Anna.

Magunk rakhatjuk össze álmaink útvonalát

Izgalmas újdonság az USA szerelmeseinek, hogy a Morton’s Travelnél számos változatban kapcsolhatjuk össze a különálló túrákat. Nem kell többé egy-egy államra és környékükre szorítkozni. Sőt, egy online térképes programválasztó is a segítségünkre van abban, hogy megalkossuk a tökéletes útitervet.

Lássunk néhány példát! Ha úgy tetszik, a New York-i kiruccanásunkat kezdhetjük két nap Washingtonnal, és befejezhetjük Torontóban, ahová menet a Niagara-vízesésnél is kitérőt teszünk. Ha viszont a trópusi partok vonzanak, New York után egyenesen Miami, majd a Bahamák türkizkék vizei felé vehetjük az irányt!

A Nyugati Panoráma körút keretében startolhatunk akár San Franciscoban is. Las Vegas a következő állomás, ahová menet a Yosemite Nemzeti Park gránitcsúcsait is megcsodálhatjuk. Egy Vegas-i éjszaka után a Grand Canyon és a Tűz völgye sziklaformációit ismerhetjük meg, és mielőtt San Diego-ba érkeznénk, még egy kísértetvárost is bejárhatunk. Az utat Los Angelesben zárjuk, ahol Hollywood mellett a luxusotthonoknak helyet adó Beverly Hills-be is ellátogatunk.

Az igazán nagyravágyók kezdhetik a fenti túrát négy nap New Yorkkal és két nap Washingtonnal is: ez már egy komplett, 16 éjszakás Nagy USA Körútnak felel meg. A nyugati parti túránk fáradalmait pedig akár Hawaii-on, az igazi földi paradicsomban is kipihenhetjük.