Nala és Narutó – elképesztő neveket adhatnak a szülők

Hürrem, Nala, Narutó, Denerisz – egyre különlegesebb nevet választanak a magyarok a gyerekeiknek. Minden évben rengeteg szülő juttatja el a kérvényét a Nyelvtudományi Intézethez, hogy egy új nevet bejegyeztessen. 2019-ben 70 női és 58 férfinevet fogadtak el, mellyel az adható nevek listája az előbbinél 2375-re, utóbbinál, 1813-ra bővült. Ugyanakkor még mindig a hagyományos nevek a legnépszerűbbek.

Minden szülő számára a saját gyermeke a legkülönlegesebb, és gyakran már ennek megfelelően is választanak nevet. Sőt a választás helyett már mondhatjuk azt is, hogy alkotnak, hisz sokan egy teljesen egyedi, új ötlettel állnak elő, és bíznak a pozitív elbírálásban. A kérvényeket a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkársága juttatja el az MTA Nyelvtudományi Intézetéhez, ahol a nyelvész szakemberekből álló utónévbizottság dönti el, hogy egy név elfogadható-e. Döntéskor azt is figyelembe veszik, hogy az adott név ne okozzon hátrányt a viselőjének.

Az akadémia minden évben számos új nevet elfogad. 2019-ben 70 női és 58 férfinév került fel a listára. Ezzel ma már összesen 2375 női és 1813 férfinév közül válogathatunk. Tavaly többek között a következő női nevek lettek elfogadva: Estike, Hébé, Hürrem, Keikó, Nala, Padma, Pippa, Böbe, Daliborka, Dvora, míg a férfiak esetében például ezek: Arif, Ágas, Ékám, Fineás, Góvardhan, Manaén, Narutó, Nátániel, Hebron, Csemen.

– A statisztikai adatokat nézve a trend az, hogy mindenki egyedi nevet szeretne vagy legalább olyat, ami nem túl gyakori – jelentette ki a Lokálnak dr. Raátz Judit, az MTA Nyelvtudományi Intézetet tudományos főmunkatársa. – Ezzel szemben mások azt tartják szem előtt, hogy a név más nyelven is megtalálható legyen, mint például az Anna, a Hanna, a Dávid vagy az Ádám. De még ma is sokan követik a hagyományt, miszerint a gyerek az édesapja nevét örökli – tette hozzá dr. Raátz Judit, aki szerint elképzelhető, hogy néhány évtized múlva épp a fent említett gyakori nevek számítanak majd különlegesnek.

A legnépszerűbbek

Hogy melyek voltak 2019 legnépszerűbb nevei, az csak márciusban fog kiderülni, így kíváncsian várjuk, hogy milyen változások történtek az egy évvel korábbi listához képest, ahol a következőképp alakult a sorrend.

Női: Hanna, Zoé, Anna, Emma, Luca, Léna, Zsófia, Boglárka, Jázmin, Lili.

Férfi: Bence, Máté, Dominik, Marcell, Levente, Noel, Ádám, Dániel, Milán, Dávid.

Nincs minden névnek névnapja

Dr. Raátz Judit arról is mesélt lapunknak, hogy a névnapot számos tévhit övezi. „Sok szülő nem tudja, hogy a névnap katolikus hagyományon alapszik, az azonos nevet viselő védőszent ünnepnapjai. Ebből kifolyólag nincs minden névnek névnapja, pedig sokan ezt szeretnék, és követelik, hogy a nevek a naptárban is benne legyenek, de erre sajnos nincs lehetőség” – tette hozzá az MTA munkatársa.

Egyre több rövidült és becézett névalak válik hivatalossá

Női: Ari, Bogi, Bori, Brigi, Cila, Émi, Juli, Kató, Lujzi, Zsuzsi.

Férfi: Janó, Miska, Palkó, Lóci, Kofi, Uri.

Divat filmekből vagy mesékből is választani

Ha lány, akkor lehet Denerisz, Amidala, Árven, Bóbita, Maminti, ha kisfiú, akkor pedig minden gond nélkül nevezhetjük Anakinnak, Gandalfnak vagy épp Berzsiánnak.

Nem lehet Méz vagy Szöcske a gyerek

A szülők minden évben újabb neveket, névváltozatokat találnak ki, amit a legtöbb esetben a gyermek érdekében nem fogadnak el. Például ezeket a neveket sem engedélyezték:

Idegen helyesírás: Fanny, Maya, Loulou, Vivienne, Betty.

Idegen név magyar helyesírással: Mári Csuj, Kerolájn, Dzsulia.

Magyar név idegen írásmóddal: Ildiko, Timea.

Férfi- és női név is lehet: Xinxin, Raja, Nikita.

Túlságosan becéző: Pöntyi, Zsöbe, Barbus, Nuca.

Egyéb: Masni, Méz, Szöcske, Négyőke, Szivárvány, Bölöjte, Hugi, Leány, Kadarka, Mézi, Borsó, Erdőcske, Füge, Rukkola, Kiwi.