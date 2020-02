Ne fulladjunk bele a műanyagba – tegyünk a környezetért!

Extra

A magyarok 92 százaléka hajlandó lenne megváltoztatni életmódját, étkezési vagy vásárlási szokásait annak érdekében, hogy hozzájáruljon az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez – ez már korábban kiderült az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímapolitikai kérdőívéből. A Lokál most tippeket ad ahhoz, hogyan védjük a környezetünket.

Néhány tipp kezdőknek:

Szerezzünk be saját bevásárlótáskát/kosarat!

Becslések szerint évente sok milliárd egyszer használatos műanyag zacskót dobunk ki világszerte. Korábban ezek ingyenesek voltak, ma már ezekért is fizetni kell, hiszen a környezetvédelmi költségeik nagyon magasak.

Tipp: Szerezzünk be textil bevásárlótáskát! Ma már nagyon praktikus, egészen kicsire összehajtható táskák is vannak. Egy hónap alatt közel 1500 forintot is elkölthetünk műanyag zacskóra, míg a környezettudatos textiltáska ára körülbelül két hét alatt megtérül.

Kerüljük a palackozott víz/üdítő vásárlását!

Ha kevesebb palackozott víz fogy, talán a gyártók is követik a trendet, és inkább üvegben vagy újrahasznosítható flakonokban árulják majd a vizet.

Tipp: Ha mindenképpen műanyag palackot veszünk, használjuk sokáig, de hasznosabb, ha kulacsba töltünk szűrt vagy tisztított csapvizet.

Inkább válasszunk üveg- vagy papírcsomagolást!

Ha egy papír- és egy celofáncsomagolású áru között kell dönteni, inkább válasszuk a papírba csomagolt terméket. A konzerv helyett pedig az üveget, amely később más étel tárolására is alkalmas lehet.

Haladóknak:

Ha valaki már túl van az alapokon, szintet léphet, és még környezettudatosabban élheti mindennapjait.

Felejtsük el a műanyag szívószálat!

Akár bulizás közben is óvhatjuk a környezetünket, ha nem műanyag, hanem papírból vagy fémből készült szívószálat használunk.

Tipp: A papír szívószál könnyen kényelmetlenné válhat, hiszen a kevésbé minőségi darabok hamar feloldódnak az italunkban. Ám ha fémből készült szívószálat használunk, nem ér ilyen kényelmetlenség, és egy este alatt többször is használhatjuk.

Az elvitelre kért teához és kávéhoz vigyünk saját bögrét!

Az egyszer használatos műanyag pohárkák teszik ki az óceánokban található szemét egytizedét. Ezt elkerülendő használjunk saját bögrét vagy kulacsot.

Tipp: Ma már néhány helyen olcsóbban juthatunk kávéhoz, ha saját bögrét viszünk.

Az otthoni műanyag dobozt váltsuk le üvegre!

Az üveg lebomlási ideje ugyan 1-2 millió év, de teljes mértékben újrahasznosítható, így környezetbarát. A műanyag dobozok helyett az otthoni ételek tárolására is inkább üvegdobozokat szerezzünk be.

Tipp: A munkahelyi menzára szintén vigyünk magunkkal saját dobozt, így havonta egy egész ebéd árát is megspórolhatjuk.

Rutinosoknak:

Műanyag tárgy helyett természetes alapanyagút!

A fogkefénket havonta cseréljük, de ha a következő alkalommal bambuszból készültet választunk, máris tettünk a környezetért. A fogkefe mellett a műanyag virágcserepet is cseréljük agyagra, a gyerkőc játékait pedig fára.

Tipp: Természetesen minden műanyag használati tárgyat csak akkor cseréljünk le, ha már amúgy is újat vennénk. Akkor azonban érdemes természetes alapanyagút választani.

Természetes tisztítószer!

Ha a boltokban kapható durva tisztítószerek és kozmetikumok helyett természetes anyagokat használunk, jelentős csomagolási hulladékot és pénzt spórolhatunk meg.

Tipp: Ugyan kell némi utánajárás, de néhány kozmetikum és tisztítószer otthon is elkészíthető. Ilyen például a kávézaccos bőrradír vagy a szódabikarbóna mint a takarítószerek királya.