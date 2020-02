Nem semmi! Pikáns titokról rántotta le a leplet Jessica Simpson

Extra

Holló Bettina ,

A színésznő egy műsorban mesélte el, hogy csókolózott Justin Timberlake-kel.

A 39 éves Jessica Simpson önéletrajzi könyvét népszerűsítette Jimmy Kimmelnél, amikor egy pikáns történetet is elárult a múltból. A színésznő arról mesélt, hogy 12 évesen a Mickey Mouse Clubban szeretett volna dolgozni Britney Spears, Ryan Gosling és Justin Timberlake mellett. Végül nem vették fel, a kapcsolat viszont megmaradt, főként az utóbbi sármos színésszel. Justin és Jessica még randiztak is, a titkos találkán pedig egy csók is elcsattant. A lényeg azonban csak ezután következett. Kiderült ugyanis, hogy Timberlake és Gosling fogadást kötött, kinek sikerül hamarabb megcsókolnia Jessica Simpsont. Sajnos, hogy mi volt a tét, azt nem árulta el.