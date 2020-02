Extra

Holló Bettina ,

Egy évvel jegyessége felbontása után egy sikeres üzletemberrel jött össze Lady Gaga.

A 33 éves dívát az elmúlt hetekben több alkalommal is lesifotósok kapták lencsevégre egy ismeretlen férfi társaságában. Most végre kiderült, hogy Gaga új szerelme Michael Polansky, a Parker Group nevű cégcsoport vezérigazgatója. Az énekesnő egy romantikus fotót is feltöltött Instagramra, amellyel egyértelművé tette: valóban együtt vannak. Íme az új sztárpár!