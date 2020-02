Orbán Viktor: Magyarország mindenek előtt! Az utolsó tíz évünk volt a legsikeresebb tíz az elmúlt száz évben

Belföld

Lokál/MTI ,

A liberális nem más, mint diplomás kommunista. Soros György háromszor próbálta meg felvásárolni és tönkretenni az országot. Az új nemzedéknek a Nokiás dobozról már legfeljebb a telefon vagy már az sem jut eszébe. A Ripost összegyűjtötte az ütős mondatok Orbán Viktor 2020-as évértékelőjéből.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédét azzal kezdte, hogy kész szerencse, hogy nem 100 évvel ezelőtt kellett évértékelőt tartania. 100 évvel ezelőtt Huszár Károlynak hívták az ország miniszterelnökét, ha akkor kellett volna értékelőt tartania, akkor nagyon rossz híreket közölt volna. Akkor megsemmisült az Osztrák-Magyar-Monarchia, megszűnt a társadalmi béke, és polgárháborús állapotok uralkodtak az országban – tette hozzá. Orbán Viktor szerint 100 évvel ezelőtt olyan mélyre süllyedtünk, hogy az ellenség Budapest utcáin kedvére táncoltatta a lovait. Az akkori diktátum nemcsak az I. világháborút zárta le, hanem az ország addigi történetét is. Az ítélet halálos ítélet volt.

Apponyi Albert a trianoni magyar küldöttség vezetője a legendák szerint azt mondta 100 évvel ezelőtt, hogy bár a magyarok sírját ásták meg Trianonban, de ott leszünk a sírásók temetésén. Így történt, a jóslat valóra vált, megértük a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia széthullását.

Élünk, és Magyarország még mindig megvan 100 évvel a trianoni békediktátum után is. És nemcsak élünk, de kiszabadultunk az ellenséges gyűrűből is – mondta Orbán Viktor.

Hogyan voltunk képesek kibírni ezt a 100 évet? – tette fel a kérdést a kormányfő. Hiszek egy hazában! – szerinte így lehet összefoglalni a túlélés zálogát.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy saját szemével látta, ahogy Soros György háromszor próbálta meg kifosztani Magyarországot. Elsőként a magyar államadósságot akarta felvásárolni 1990 után, de azt – köszönet érte – megakadályozta Antall József. 1994-ben az OTP-t próbálta Soros megszerezni, de köszönet Horn Gyulának, hogy azt nem hagyta. A harmadik kísérlet pedig 2015-ben volt, amikor évente egymillió migráns betelepítését finanszírozta volna Soros György, persze kötvényekből..

Nem feledjük mondta, hogy Soros-terv ma is létezik, ma sem tettek le a végrehajtásáról.

Az utolsó 10 év volt a legsikeresebb 10 az elmúlt 100 év magyar történetében

A tények azt mutatják, hogy az utolsó 10 év volt a legsikeresebb 10 az elmúlt 100 év magyar történetében – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő úgy fogalmazott: a magyar elszokott attól, hogy sikeres népként tekintsen magára. Hobónak van igaza: “oly sokáig voltunk lenn, hogy nem is tudjuk, milyen fenn” – idézte.

Az elmúlt tíz év eredményeit kifejtve Orbán Viktor hangsúlyozta: a külső és belső egyensúly megtartása melletti fenntartható növekedés egyetlen másik évtizedre sem volt jellemző az elmúlt 100 év során. Mindez úgy, hogy európai mércével mérve a vagyoni egyenlőtlenségek mérsékeltek maradtak, vagyis a növekedés előnyei a társadalom széles rétegeihez is eljutottak – jegyezte meg.

A sérülékeny csoportokat, fiatalokat, 50 év felettieket, gyermeket vállaló nőket, alacsonyan képzetteket sikerült munkához juttatni. A bérek is megindultak felfelé, a minimálbér és a garantált bérminimum értéke megduplázódott, 2019-ben minden idők legtöbb beruházásáról született döntés, és tavaly megdőltek az exportrekordok is. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: lakosságszámot tekintve a világ országai között Magyarország a 94. helyen áll, de exportban a 34.

Mindezt egy tízmilliós ország érte el. Van-e nyilvánvalóbb bizonyítéka a tehetségnek és a szorgalomnak? – tette fel a kérdést.

Arról is beszélt, hogy azok, akik a magyar pedagógusokat, az oktatást és szakképzést “gyepálják”, lehetnének mértéktartóbbak is. Azok a munkások, szakemberek, mérnökök ugyanis, akik itt, Magyarországon a világ legmodernebb gyárait működtetik, “mind a mi iskoláinkból és egyetemeinkről kerültek ki” – hangoztatta.

Az elmúlt 10 évben “megtanultuk azt is, hogy Európa nem Brüsszelben van. Európa mi vagyunk, és nem kell megfelelnünk a megfáradt brüsszeli elitnek. (…) Korábban azt hittük, Európa a mi jövőnk, ma már tudjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője” – fogalmazott.

Összegzése szerint a Kárpát-medencéből ma erő sugárzik. Ez az erő abból a felismerésből fakad, hogy magyarnak lenni jó, felemelő és ígéretes dolog. “A mi nemzetünk tudja: Magyarország az első” – mondta.

A felemelkedés kulcsa a nemzeti önbecsülés helyreállítása

Orbán Viktor szerint liberális okoskodás nélkül, a keresztény hit alapelemeiből is le lehet vezetni a szabadságot. Származásra és bőrszínre való tekintet nélkül egyenlőek vagyunk – tette hozzá. Európa már elfelejtette, hogy a keresztény igazságokból épülhetnek fel a törvények.

Orbán Viktor szerint a siker kulcsa az volt, hogy a kormány nem maradt magára az elmúlt időszakban, és az emberekkel együtt cselekedett. Senki nem hitt nekünk, és egy lyukas garast sem adtak volna értünk A leghangosabban azok ijesztgettek, akik korábban csődbe vitték az országot – tette hozzá. Az átvedlett kommunisták és a liberálisok.

Nagy derültséget kiváltva azt mondta:

Meg kellett tanulnunk, hogy a liberális nem más, mint diplomás kommunista.

Újra nemzeti konzultációra készülünk, egyetértési pontokat kell létrehozni

Újra nemzeti konzultációra készülünk, “ismét a kényszer visz rá bennünket”, és egyetértési pontokat kell létrehozni, hogy a kormánynak legyen mire ráállnia, legyen hol megvetnie a lábát – jelentette ki a kormányfő.

A kormányfő hangsúlyozta: Európában az a helyzet állt elő, hogy a döntéshozóknak “az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál”; “gúnyt űznek az igazságból, a becsületes emberek egészséges életösztöneiből, és az áldozatok helyett az elkövetőket védenék”.

Közölte: ez a veszedelmes jelenség Magyarországot is elérte, és komoly vitákra, nemzetközi erőpróbákra számíthatunk.

A miniszterelnök kifejtette: külföldről finanszírozott, “s persze a Soros-hálózathoz tartozó szervezetek és felbérelt ügyvédeik a jogvédelemmel visszaélve perek tömkelegét indítják”. Nem nézhetjük ezt tovább tétlenül – hangoztatta.

A gyöngyöspatai helyzetről azt mondta: akkor pattant ki az ügy, amikor a cigány családok elindultak az életmódváltás útján, és ebbe az ígéretes folyamatba “vágott bele a villám” azzal a bírói ítélettel, amely szembefordította egymással a gyöngyöspataiakat. A bírói eljárást kezdeményező szervezetet szintén Soros György pénzeli – tette hozzá.

Kiemelte: továbbra is hiszünk abban a Magyarországban, amely minden magyar biztonságos otthona, és mindenkinek megadja a jó élet lehetőségét, továbbra sem tűrjük el, hogy a származás, az etnikum stigmát vagy hátrányt jelentsen, de előnyt és előjogot sem adhat, a pénzért pedig származásra való tekintet nélkül mindenkinek meg kell dolgoznia.

A kormány klímavédelmi akciótervet fogadott el

A kormány a héten klímavédelmi akciótervet fogadott el, megalkották azt a programot, amellyel elérik, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított villamosenergia 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében, vasárnap Budapesten.

A kormányfő kiemelte: komoly lépéseket kell tenni, hogy megvédhessék, amit elértek, “fenyeget a klímaválság, a demográfiai hanyatlás és baljós árnyak gyülekeznek az európai gazdaság fölött is.”

Úgy látja, “a klímavédelem politikai divattá lett”, a sok üres beszéd pedig lerontja az ügy komolyságát. Pedig ideje beszéd helyett cselekedni – mondta.

Megjegyezte: a klímavédelmi programból az is látszik, hisznek abban, hogy 2030-ban ez még rajtuk lesz számon kérhető.

Kifejtette: július 1-jével megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását és megbüntetik a szennyezőket. Betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását, lehetővé teszik az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltását – sorolta. Hozzátette: megvédik a folyókat a külföldről ide érkező hulladékoktól.

Orbán Viktor kitért rá: szigorúan fognak fellépni a Magyarországon működő multinacionális cégekkel szemben, előírják, hogy környezetbarát technológiákat alkalmazzanak. Emellett a következő két évben 32 milliárd forinttal támogatják a kis- és középvállalkozások megújuló energiatermelését.

Közölte: minden újszülött után tíz fát ültetnek, 2030-ra elérik, hogy az ország erdővel borított területe 27 százalékra növekedjen. A következő 10 évben meghatszorozzák a naperőművek kapacitását. Támogatni fogják az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát, valamint 2022-től csak elektromos buszok forgalomba állítását fogják megengedni a városi közlekedésben – mondta.

Hangsúlyozta: bevezetik a Zöld Államkötvényt, a kormány vállalja, hogy az ebből befolyó pénzt csak klímabarát programokra fordítja.

Több mint százezren jutottak babaváró hitelhez

Több mint százezren jutottak hozzá a babaváró hitelhez, amely a 10. legnépszerűbb kifejezés volt, amire az internetezők rákerestek – tájékoztatott Orbán Viktor.

Megkezdődött a négygyermekes anyák jövedelemadó-mentessége, ami 40 ezer család életét teszi könnyebbé – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Bár nem szerepelt a családvédelmi akciótervben – folytatta -, de “sikerült a meddőség elleni küzdelemben is egyet, sőt kettőt is előre lépni”. A legfontosabb az volt, hogy mindenki számára elérhetővé, vagyis ingyenessé tegyék a vizsgálatokat és beavatkozásokat, sőt a gyógyszereket is. Ma az állami szolgáltatók minden hozzájuk fordulót el tudnak látni – közölte.

Azt is jó hírnek nevezte, hogy 2010-2018 között 90 ezerrel több gyermek született, mint abban az esetben született volna, ha minden maradt volna a 2010-es tendenciák medrében.

“Tudom, hogy a négygyermekes anyák után a háromgyermekes anyák számára is előbb vagy utóbb be kell vezetni az szja-mentességet. Azt is tudom, hogy a szülés utáni első félévben ma az anyák az előző évi átlagkeresetük 70 százalékát kapják, és ezt 100 százalékra kellene emelni, s akkor a szülést követő első félévben több pénzhez jutnának, mintha nem szültek volna” – mondta.

Megemlítette Orbán Viktor a fiatalok körében bevezetett ingyenes nyelvvizsgát és KRESZ-vizsgát is, hozzátéve, hogy ezt ki kellene terjeszteni a gyesen, gyeden lévő édesanyákra is.

A munkahelyeket egyszerre kell megőrizni és korszerűsíteni

2020-ban és utána is erőinket a munkahelyek megőrzésére kell fordítanunk, a munkahelyeket egyszerre kell megőrizni és korszerűsíteni, mert ha munka van, minden van – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében, vasárnap Budapesten.

Orbán Viktor kifejtette: az európai gazdaság, azon belül is leginkább az eurózóna térsége, egyszerűen megállt, és a magyar áruk 85 százaléka éppen ezekbe az országokba irányul. Az ő bajuk tehát a mi bajunk is – tette hozzá.

Azt mondta: 2019-ben a német ipari termelés jelentősen csökkent, de a magyar 5-tel nőtt. 2020-ban és talán még utána évekig is erőinket a munkahelyek megőrzésére kell fordítanunk. Tudjuk, hogy ilyenkor adót kell csökkenteni, erre készülünk most is, a kisvállalkozási adót és a munkát terhelő adót csökkenteni fogjuk. A nyugdíjak értékét meg fogjuk őrizni, hiszen erről állapodtunk meg a nyugdíjasokkal – közölte.

Kiemelte: a világban a verseny sosem szűnik meg, de Európa mintha ki akarna szállni a versenyből, korlátozni akarja a versenyt az unión belül, és az adózás, a munkavállalás és a szolgáltatások tekintetében is. Néha úgy lehet érezni, hogy “a nyugatiak nem tanultak a mi történelmünkből, és nem tudják, hogy a szocializmus tönkreteszi a nemzeteket” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint ha Magyarországot, a magyar adórendszert, szociális rendszert, munkaerőpiacot “beleszabályozzák az európai egyesült államok gazdasági rendjébe”, akkor a mi fejlődésünk is megáll. Ezért kell csínján bánni az euró bevezetésével is, “ne üljünk fel olyan vonatra, amelyről nem tudjuk, hogy hová megy” – vélekedett.