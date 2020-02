Orbán Viktor: Magyarország mindenek előtt!

Belföld

Lokál ,

Az utolsó tíz évünk volt a legsikeresebb tíz az elmúlt száz évben – értékelte a mögöttünk hagyott évtizedet huszonkettedik évértékelő beszédében Orbán Viktor. A miniszterelnök nyolcpontos klímavédelmi akciótervet hirdetett, mint fogalmazott: „cselekedjünk, és ne sopánkodjunk”. A kormányfő szerint az egyik legfontosabb, hogy a magyarok jólétben és biztonságban élhessenek.

100 éve a legsikeresebb évtized

A tények azt mutatják, hogy az utolsó tíz év volt a legsikeresebb tíz az elmúlt száz év magyar történetében – mondta a miniszterelnök. Az eredményekről szólva kiemelte:

sikerült munkához juttatni a fiatalokat, az 50 év felettieket, a gyermeket vállaló nőket és az alacsonyan képzetteket,

a bérek is megindultak felfelé: a minimálbér és a garantált bérminimum értéke megduplázódott,

2019-ben minden idők legtöbb beruházása érkezett Magyarországra,

tavaly megdőltek az exportrekordok.

– Korábban azt hittük, Európa a mi jövőnk, ma már tudjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője – fogalmazott. A miniszterelnök felidézte, hogy kormánya tíz éve került hatalomra. – Az ország akkor a csőd szélén állt, a munkanélküliség az egekben volt, az emberek pedig eladósodtak. Mára ez megváltozott: lett új alaptörvénye az országnak, létrehoztunk 850 ezer új munkahelyet, hazaküldtük az IMF-et, a családok támogatást és elismerést kaptak, a határon túli magyarokat összekötöttük az anyaországgal, és tavaly már a magyar gazdaság nőtt a legjobban az egész kontinensen – mondta.

A liberális diplomás kommunista

A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországot a volt kommunistákból álló kormány vitte csődbe liberális politikájával. – Ez a példa megerősíti azt a feltételezést, hogy olyan, hogy liberális, nincs is. A liberális nem más, mint diplomás kommunista – fogalmazott, úgy folytatva: „ha megfogadtuk volna a tanácsukat, akkor most Magyarország egy kórteremben feküdne, IMF- és brüsszeli hitelek csövei lógnának minden végtagjából, és Soros György kezében lenne a hitelek csapja”.

Soros háromszor akarta tönkretenni Magyarországot

A miniszterelnök felidézte, hogy 30 éves politikai pályafutása során háromszor is szemtanúja volt, hogy Soros György milliárdos tőzsdespekuláns megpróbálta kifosztani Magyarországot:

a kilencvenes évek elején Soros megpróbálta a teljes magyar államadósságot felvásárolni, de ezt Antall József miniszterelnök megakadályozta,

1994-ben Soros az OTP Bankot próbálta megszerezni, ezt Horn Gyula miniszterelnök akadályozta meg,

2015-ben pedig emberjogi szervezetek bőrébe bújtatott embercsempészek segítségével százezresével hozták a migránsokat, és Soros bejelentette, hogy hitelekkel finanszírozná évi 1 millió bevándorló betelepítését Európába.

Jön a nemzeti konzultáció

Orbán Viktor a márciusban induló újabb nemzeti konzultáció kapcsán elmondta: Európában a döntéshozóknak az erőszakos bűnözők jogai fontosabbak lettek a törvénytisztelő emberek jogainál. A jelenség Magyarországon is megjelent: külföldről finanszírozott, a Soros-hálózathoz tartozó szervezetek és felbérelt ügyvédeik a jogvédelemmel visszaélve perek tömkelegét indítják el. – Nem nézhetjük ezt tovább tétlenül – jelentette ki.

A gyöngyöspatai helyzetről a miniszterelnök elmondta, hogy egy bírói ítélet lényegében egymással ellen fordította a település lakóit, mindezt ráadásul akkor, amikor a cigány családok elindultak az életmódváltás útján.

– A bírói eljárást kezdeményező szervezetet szintén Soros György pénzeli. Nem hagyjuk magunkat eltéríteni, hiszünk abban, hogy Magyarország minden magyar biztonságos otthona, továbbra sem tűrjük el, hogy a származás, az etnikum stigmát vagy hátrányt jelentsen, de előnyt és előjogot sem adhat – szögezte le, hozzátéve: a pénzért származásra való tekintet nélkül mindenkinek meg kell dolgoznia.

Klímavédelmi akciótervet fogadott el a kormány

Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány a múlt héten klímavédelmi akciótervet fogadott el. Elmondása szerint a programmal elérjük, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított villamos energia 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen.

Július elsejétől megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, a szennyezőket megbüntetik. Betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását (lehetővé válik az üveg- és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltása). Megvédik a hazai folyókat a külföldről ideérkező hulladéktól. Előírják a multinacionális cégeknek, hogy környezetbarát technológiákat alkalmazzanak (32 milliárddal támogatják a kis- és középvállalkozások megújulóenergia-termelését). Minden újszülött után 10 fát ültetnek (ez évente 1 millió új fa, vagyis 2030-ra az ország 27 százaléka lesz erdő). 2030-ig meghatszorozzák a naperőművek kapacitását. Támogatni fogják az olcsó elektromos autók megjelenését és használatát (2022-től csak elektromos buszok állhatnak forgalomba a városi közlekedésben). Bevezetik a Zöld Államkötvényt (az ebből befolyó pénzt csak klímabarát programokra fordítják).

Egyre jobbak a demográfiai mutatók

A kormányfő ismertetése szerint a babaváró hitel bekerült a 10 legnépszerűbb kifejezés közé az interneten, és több mint 100 ezeren hozzá is jutottak. Az autóvásárlási támogatás rendkívül népszerű, minden napra jut tíz új bölcsődei férőhely, a négygyermekes anyák jövedelemadó-mentessége 40 ezer család életét könnyíti meg, illetve a meddőségi kezelések is ingyenesek lettek. Elmondta: 2010–2018 között 90 ezerrel több gyermek született, mint abban az esetben született volna, ha minden a 2010-es tendenciák szerint halad. A kormány ezenkívül tervezi, hogy a négygyermekes anyák után a háromgyermekesek is szja-mentességet kapjanak, és hogy az anyák a szülést követő fél évben a mostani 70 százalék helyett a teljes jövedelmüket megkaphassák.

Meg kell őrizni a munkahelyeket

A miniszterelnök szerint az eurózóna gazdasági növekedése megállt, és mivel a magyar áruk 85 százaléka éppen ezekbe az országokba irányul, ez a magyar gazdaságra is kihathat. – 2020-ban és utána is a munkahelyek megőrzésére kell fordítanunk erőinket, a munkahelyeket egyszerre kell megőrizni és korszerűsíteni. Adót kell csökkenteni, a kisvállalkozások adója és a munkabért terhelő adó csökkenni fog. A nyugdíjak értékét meg kell őrizni – jelentette ki.

Ellenzék: kisnyilasgatya, vörös mellény, szivárványos kitűző

Orbán Viktor szerint a 2019-es zsúfolt kampányév lezárult, 2020–2021 a kormányzati munka, az országépítés folytatása lesz. A 2022-es választásokról azt mondta: – Megfogadjuk egyik kedvenc politikai filozófusom, Muhammad Ali mondását: „Lebegj, mint egy pillangó, szúrj, mint egy méh.”

Az ellenzék kapcsán megjegyezte bárki bárkivel összeáll, avantgárd megoldások vannak, ilyen szereléseket próbálgatnak: alul kisnyilasgatya, felül vörös mellény, rajta szivárványszínű kitűző. – Felnőtt egy olyan nemzedék, amely nem tudja már, hogy mi a megszorítás, az őszödi beszéd, a szemkilövetés, a nokiásdoboz vagy a rendőrattak. El kell mondani nekik, ugyanis aki nem látott medvét, nem is fél tőle, de a medve nem játék – fogalmazott.