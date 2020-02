Örömhír! Megszületett Milla Jovovich harmadik gyermeke

Extra

Kiss Nóra ,

Milla Jovovich két éve harmadjára is teherbe esett, a babát azonban a negyedik hónapot követően el kellett vetetnie. A színésznő azóta újra várandós lett egy picivel, aki most meg is született.

Megszületett Milla Jovovich és Paul WS Anderson harmadik gyermeke – írja a Daily Mail. A 44 éves színésznő igazi áldásként tekint a picire, azok után amin két évvel ezelőtt keresztül kellett mennie. Milla akkor szintén várandós volt, a negyedik hónap közepén azonben elfolyt a magzatvize, így sürgősségi abortuszon kellett átesnie. A történtek miatt a kismama végig izgulta mostani terhességét.

“Vicces, mert azt gondoltam, a harmadik babával már sokkal könnyebb dolgom lesz, de igazából nagyon ideges vagyok” – írta korábban Milla.